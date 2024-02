"C dans l'air" vendredi 9 février 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 9 février 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque vendredi et samedi en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 9 février 2024, Axel de Tarlé recevra : Nicolas de Labareyre, journaliste, réalisateur du documentaire "France, nid d’espions".

Partout en France, des espions étrangers opèrent, en toute discrétion, là où on ne les attend pas. Certains voyagent sous de fausses identités ou travaillent sous couverture diplomatique. D’autres se fondent dans la population pendant des années. Autant de profils qui donnent du fil à retordre aux autorités pour les débusquer.

La France est plus que jamais une cible de choix pour les services de renseignements dans le contexte de crise géopolitique avec la Russie et de guerre économique avec la Chine. La France "est particulièrement exposée aux tentatives d’espionnage et d’ingérence", déclarait Nicolas Lerner, ancien patron de la DGSI, en avril 2023. Des tentatives qui ciblent tous les milieux : politique, militaire, journalistique, scientifique, industriel… Chaque commune française peut être ciblée, dès lors qu’elle abrite un laboratoire de haute technologie, un lieu de décision, ou qu'elle offre un refuge à l’abri des regards…

Nicolas de Labareyre reviendra sur les affaires d'espionnage très récentes qui montrent comment les services secrets étrangers agissent partout en France, pour dérober des données sensibles, recruter des taupes, s'immiscer dans notre vie politique ou même organiser des assassinats ciblés.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Nicole Bacharan, politologue, spécialiste des États-Unis.

Anne Toulouse, journaliste franco-américaine.

Marie-Cécile Naves, politologue, directrice de recherche à l’IRIS, spécialiste des États-Unis.

Lauric Henneton, maître de conférences en civilisation américaine à l'Université de Versailles Saint-Quentin.

Le thème de l'émission : Biden : le grand doute



C'est une bonne nouvelle pour Joe Biden qui s'est retournée contre lui. Le procureur spécial qui depuis des mois enquêtait sur des documents classifiés, retrouvés dans les bureaux et la résidence privée du chef de l'État alors qu'ils n'avaient rien à y faire, a décidé de ne pas le poursuivre. Mais dans son rapport, un autre élément est dévastateur pour le démocrate, candidat à 81 ans à sa réélection : il y est décrit comme "un homme âgé, sympathique et bienveillant, avec une mauvaise mémoire". Incapable, entre autres, de situer la date de la disparition de son fils aîné.

De quoi faire sortir de ses gonds le président américain qui s’est présenté de manière impromptue devant la presse, hier, pour assurer que oui, sa mémoire allait très bien ! Mais au bout de dix minutes, alors qu’il allait partir, un journaliste l’a interrogé sur les négociations en cours sur les otages de Gaza. Et Joe de Biden de préciser "que le président du Mexique, Sissi [en fait le président de l’Égypte], ne voulait pas ouvrir le passage pour laisser passer l’aide humanitaire".

Un nouveau désastre pour l’image du plus vieux président de l’histoire des Etats-Unis qui relance les interrogations sur un sujet hautement sensible à quelques mois de l’élection présidentielle : son âge alors que ses chutes et propos parfois décousus inquiètent de plus en plus les Américains. Dans un dernier sondage de la chaîne NBC, 76 % des électeurs se disent désormais préoccupés par ses capacités physiques et mentales. Ses adversaires boivent du petit-lait.

Donald Trump, qui fait la course largement en tête dans la primaire républicaine, l'attaque déjà souvent sur ses facultés mentales et physiques. En meeting, il se fait un plaisir de l'imiter, d'en faire un homme désorienté et sénile. Mais le grand favori de la droite pour la présidentielle américaine de novembre 2024 est lui-même un homme de 77 ans empêtré dans de très nombreuses affaires judiciaires. Sa demande d’immunité pour éviter un procès avant la présidentielle a été rejetée et la suite de ses aventures judiciaires est désormais entre les mains de la Cour suprême.

Au même moment, le président russe Vladimir Poutine a été interviewé par un journaliste américain, Carlson Tucker, réputé proche de Donald Trump. Un premier entretien accordé par le chef du Kremlin à un journaliste étranger depuis trois ans dans lequel il a une nouvelle fois jugée une défaite en Ukraine "impossible" et écarté l'idée d'envahir la Pologne ou la Lettonie.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.