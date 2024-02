"France, nid d'espions" : document inédit sur France 5 dimanche 11 février 2024 - Vidéo

Dimanche 11 février 2024 à 21:05, France 5 diffusera "France, nid d'espions", une plongée au cœur du territoire français sur lequel des espions étrangers opèrent en toute discrétion.

Après "Paris, secrets d’espions", ce nouvel opus élargit le spectre à l’ensemble du territoire, et révèle des affaires d’espionnage très récentes. Ces opérations montrent comment les services secrets étrangers agissent partout en France, pour dérober des données sensibles, recruter des « taupes », s’immiscer dans notre vie politique ou même organiser des assassinats ciblés.

Biarritz, Nantes, Brest, la Haute-Savoie… Aux quatre coins du territoire, des espions étrangers opèrent, en toute discrétion, là où on ne les attend pas. Certains voyagent sous de fausses identités ou travaillent sous couverture diplomatique. D’autres se fondent dans la population pendant des années. Autant de profils qui donnent du fil à retordre aux autorités pour les débusquer.

Au Pays basque, où le clan Poutine possède de luxueuses villas, l’activité de certains Russes inquiète. À Brest, les campus en lien avec la Défense font l’objet d’intrusions. À la frontière suisse, une unité meurtrière des renseignements militaires russes a oeuvré en toute impunité pendant des années. À Toulouse, Airbus et ses sous-traitants doivent faire face à des cyber-attaques récurrentes.

La France est plus que jamais une cible de choix pour les services de renseignements dans le contexte de crise géopolitique avec la Russie et de guerre économique avec la Chine. Après des années à se focaliser sur le terrorisme, de nombreuses affaires montrent un regain d’activité de l’espionnage. Et tous les milieux sont concernés : politique, militaire, journalistique, scientifique, industriel… Chaque commune française peut être ciblée, dès lors qu’elle abrite un laboratoire de haute technologie, un lieu de décision, ou qu'elle offre un refuge à l’abri des regards…

Recrutement de sources, opérations d’infiltration, vol de données sensibles, assassinats ciblés : tour de France d’un territoire, en apparence paisible, mais qui se révèle être un nid d’espions.

Un document inédit réalisé par Nicolas de Labareyre.