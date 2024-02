"Enquête d'action - Délinquance routière, disparition, vols : missions sensibles à Pau" sur W9 vendredi 16 février 2024

Vendredi 16 février 2024 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir sur W9 un numéro inédit du magazine "Enquête d'actions" : « Délinquance routière, disparition, vols : missions sensibles à Pau ».

Nichée au cœur des Pyrénées, Pau a connu en 2022 une augmentation de la délinquance de 13 %. En cause, notamment, un bilan de sécurité routière mitigé : près de 50 personnes ont perdu la vie sur les routes du département, cette même année. Résultat, les patrouilles de gendarmes sont en traque permanente. Excès de vitesse, consommation d’alcool ou de drogue : rien ne leur échappe.

Seulement, certains accidents restent inévitables : une femme ayant probablement fait un malaise au volant a percuté de plein-fouet un poids-lourd arrivant en face. Face à la violence du choc, la conductrice s’en sortira miraculeusement avec peu de séquelles.

Dans cette région, partagée entre montagnes et océan, les éléments se déchaînent. Michaël et son équipe seront appelés sur une propriété agricole frappée par la foudre. Plusieurs bâtiments ont pris feu, entraînant la mort des animaux du propriétaire. Quelques jours plus tard, c’est le maintien d’un festival de musique qui est en jeu : alors que 3 000 personnes sont attendues sur place dans quelques heures, le vent et la pluie battante remettent en cause la sécurité du site.

Dans les zones rurales, plus isolées, un phénomène inquiète les forces de l’ordre : les cambriolages de maison. Ils ont augmenté de 18 % en 2022. En quelques minutes, des équipes très organisées fouillent méthodiquement toutes les pièces à la recherche de bijoux ou d’argent liquide. Avec une moyenne de 3 minutes sur place, impossible pour les gendarmes de les surprendre en flagrant délit. Seul le prélèvement d’empreintes et d’indices permet de remonter jusqu’à ces gangs.