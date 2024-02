"Capital - Vacances : peut-on encore s’évader à petits prix ?" dimanche 18 février 2024 sur M6

Dimanche 18 février 2024 à 21:10, Julien Courbet vous proposera sur M6 un nouvel inédit du magazine "Capital". Le thème de ce numéro : « Vacances : peut-on encore s’évader à petits prix ? ».

SNCF : pourquoi les prix déraillent ?

Le train n’a jamais eu autant la cote qu’aujourd’hui ! Avec 24 millions de passagers en deux mois, les lignes de la SNCF ont battu tous les records de fréquentation l'été dernier. Car le rail serait la solution pour voyager sans polluer. Problème : le train coûte de plus en plus cher ! Depuis dix ans, les tarifs de la SNCF n’ont jamais été aussi hauts. Alors comment le tarif de votre billet est-il calculé ? Et pourquoi augmente-t-il sans arrêt ? Les opérations de mise en vente massives de billets par la SNCF annoncées à grand renfort de publicité garantissent-elles de bonnes affaires ou au contraire font-elles monter encore plus rapidement les prix ? Quel est le secret de Trenitalia, le challenger italien de la SNCF, pour être en moyenne 30 % moins cher sur la ligne Paris-Lyon, la seule ligne intérieure ouverte à la concurrence ?

Politique tarifaire qui profite d’une offre inférieure à la demande, restrictions sévères sur la distribution de billets, TGV envoyés au rebut bien qu’en état de fonctionner… les équipes de Capital ont enquêté sur ces prix qui déraillent.

Bien-être et thalasso : enquête sur les casseurs de prix

Si vous pensez que la thalasso, c’est peignoir claquettes et carottes Vichy à midi, sachez que bien des choses ont changé ! Revue et corrigée, la thalasso fait plus que jamais rêver, avec la promesse de séjours "bien-être et même gastronomie". Se détendre et oublier tous ses soucis, voilà ce que proposent aujourd’hui les cinquante-trois centres de thalassothérapie de France, pour le plus grand bonheur des 750 000 Français qui les fréquentent chaque année. Mais bien souvent, le prix de tels séjours a de quoi refroidir les amateurs de détente.

Pas de panique, il est maintenant possible de partir en thalasso sans se ruiner ! Thalasséo, PromoThalasso ou encore Thalassonuméro1 : de nouveaux acteurs cassent les prix, quelles sont leurs méthodes ? Comment profiter de ces remises qui peuvent atteindre les 50 % ? Séjour au rabais ou vrais bons plans, vous saurez tout du grand business de la thalasso déstockée. Surtout que de nouvelles offres apparaissent. Des centres aquatiques d’un nouveau genre s’installent partout en France et vous accueillent à partir de vingt euros. Quels sont les secrets de ce business émergent ? Et si la solution pour soigner son corps tout comme son pouvoir d’achat se trouvait en Tunisie ? Avion, hôtel, repas et bien sûr thalasso, le tout pour six-cents euros à peine. Que valent ces offres ?

Bon plan vacances : et si votre hébergement ne vous coûtait rien ?

Pour vos prochaines vacances, que préférez-vous : une maison au Pays basque avec piscine ou un appartement à New York ? Le prix ? Gratuit ! Non, aucune arnaque en vue, mais évidemment, il y a une condition : vous acceptez de prêter votre propre logement en contrepartie. C’est sur ce principe que fonctionne la formule de l’échange de maisons. Et en ces temps d’inflation, elle connait toujours plus de succès. Car l'hébergement est le deuxième plus gros poste de dépense pour nos vacances, après les transports : 25 % de ce budget, et l’an dernier, rien que sur le littoral français, le prix des locations saisonnières a augmenté de 9 %.

Cet été, plus de 600 000 nuitées d'échanges ont été réservées aux quatre coins de la France et dans le monde entier, grâce à des plateformes spécialisées comme Intervac, la plus ancienne, ou HomeExchange, le leader incontesté. Une entreprise française qui a conquis 80 % du marché mondial de l'échange de maisons en une dizaine d’années, grâce à ses 140 000 membres répartis dans cent-trente pays. Une fois payée l’adhésion annuelle de cent-soixante euros, ils peuvent échanger leur maison autant qu'ils veulent, grâce à un système de points. Comment marche ce système ? Les vacances de rêve sont-elles vraiment au rendez-vous ?