"C médiatique" dimanche 3 mars 2024 : sommaire et invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 25 février 2024 à 12:00 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Sommaire et invités reçus dimanche 3 mars 2024 :

MeToo : les médias secoués par la vague.

Ava Djamshidi, rédactrice en chef du magazine ELLE.

Laurent Joffrin, journaliste.

Tristane Banon, romancière.

RN vs Exécutif : tous les coups sont permis.

Thomas Legrand, journaliste sur France Inter et à Libération.

Louis Hausalter, journaliste au Figaro.

Olivier Marchal : réalisateur de flics



Olivier Marchal, ancien flic, acteur et réalisateur.