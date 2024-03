"C dans l'air" lundi 4 mars 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 4 mars 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 4 mars 2024, Caroline Roux recevra : Martin Boudot , journaliste et réalisateur, coauteur de "Vert de rage : Amiante, nos écoles malades", à 21:05 sur France 5, diffusé ce soir.

C’est une enquête de longue haleine menée par les journalistes de "Vert de rage". Pendant un an, ils ont effectué des prélèvements dans une quinzaine d’écoles de France.

Ils ont sollicité les 50 000 établissements et les 35 000 mairies, pour demander le dossier technique amiante (DTA).

Un tiers de réponses seulement, avec des résultats alarmants de 5 507 écoles contenant encore ce matériau cancérigène. Le documentaire met des visages sur les risques. Moment émouvant quand deux enseignantes atteintes d’un cancer lié à l’amiante témoignent. L’une d’elles est décédée il y a un an. À Marseille, une autre, à la retraite, a créé une association pour alerter des dégâts. Dans la Manche, un papa vient seulement de récupérer le DTA de l’école de son fils, où le taux d’aimante est "970 fois supérieur aux normes américaines".

Martin Boudot reviendra sur cette enquête édifiante qui devrait encourager les mairies à agir.

17:45 "C dans l'air"

Alex de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Carl Meeus, rédacteur en chef du Figaro Magazine.

Raphaëlle Bacqué, grand reporter au Monde.

Mathieu Souquière, politologue, expert associé auprès de la Fondation Jean Jaurès.

Frédéric Dabi, directeur général Opinion - Institut de sondages IFOP.

Le thème de l'émission : RN : l'ascension de Bardella



Nettement en tête dans les sondages des intentions de vote pour les élections européennes, Jordan Bardella a tenu, ce dimanche, à Marseille son premier grand meeting de campagne avec à ses côtés Marine Le Pen. La jeune tête de liste du Rassemblement national avait un mot d’ordre : haro sur Emmanuel Macron "coupable à ses yeux d'avoir provoqué le grand effacement de la France chez elle, sur son propre sol, en Europe et dans le monde". Un chef de l’Etat, cible numéro 1 du RN, face auquel il entend proposer une "transition réfléchie et résolue, nationale et populaire". Avec, pour l’occasion, un nouveau slogan : "La France revient" sous-titré "L'Europe revit", clin d'œil à la formule de Ronald Reagan "America is back" pour celui qui multiplie les déplacements, les selfies et cultive sa "marque" en particulier sur Tik Tok où il vient de passer le million d’abonnés.

Mais derrière les formules et les photos, quel est le projet européen défendu par le RN ? Pour Marine le Pen et Jordan Bardella il n’est officiellement plus question de sortir de l’Europe. "Pas de Frexit" jure donc le président du RN, néanmoins ce dernier se dit contre "contre l'Union européenne", renvoyée à un simple "modèle d'organisation politique comme il pourrait en exister plusieurs" et veut la remplacer par ce qu’il appelle une "alliance européenne des Nations". Avec qui ? Si le RN n’en dit pas plus sur d’éventuels partenaires, le parti siège actuellement au Parlement européen au sein du groupe, Identité et démocratie (ID), avec son principal allié le parti d'extrême droite allemand AfD. Les dirigeants des deux formations se sont d’ailleurs rencontrés récemment à Paris. "Nous suivons les mêmes approches pour résoudre les grands problèmes" avait alors écrit sur X la coprésidente de l'AfD.

L'objectif pour le RN est donc de poser les bases d’une renégociation des traités européens avec des lignes rouges, notamment l'immigration, sujet sur lequel le parti mise pour mobiliser son électorat. Pour cela, le RN entend s’appuyer sur Fabrice Leggeri, l'ancien dirigeant de Frontex, désormais numéro 3 de la liste, et ce après avoir systématiquement voté contre le renforcement des moyens de Frontex, le dispositif de surveillance des frontières. Au chevet des paysans depuis le début de la contestation du monde agricole, Jordan Bardella charge également l’Europe sur ce point et défend un "patriotisme économique", tout en ayant approuvé la réforme de la Politique agricole commune (PAC).

Enfin si depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le parti a pris ses distances avec Vladimir Poutine, il continue de s’opposer aux aides à l’Ukraine et à des sanctio Quel est le projet européen du RN ? Est-ce que le RN de Marine Le Pen a changé de position sur des questions fondamentales ? Quels sont les atouts de Jordan Bardella ? Pourquoi séduit-il les jeunes ? Pourrait-il finir par éclipser Marine Le Pen ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.