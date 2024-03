"Vert de rage - Amiante, nos écoles malades" : enquête inédite diffusée sur France 5 lundi 4 mars 2024 - Vidéo

Lundi 4 mars 2024 à 21:05 sur France 5, Martin Boudot et Mathilde Cusin vous proposeront de découvrir une nouvelle enquête sur l'amiante, encore présente dans certaines de nos écoles.

Vingt-six ans après son interdiction, l’amiante, un matériau cancérigène, est encore présent dans de nombreux bâtiments en France, et notamment dans les écoles. Plus de 85 % des bâtiments scolaires seraient susceptibles d’en contenir.

Pourtant, personne ne connaît précisément l’ampleur exacte du danger. Aucun recensement officiel de ces écoles amiantées n’a été à ce jour réalisé par les autorités. En attendant, selon les chiffres de Santé Publique France, près d’une centaine de professeurs succomberaient chaque année à un mésothéliome : le cancer de l’amiante. Qu'en est-il des écoliers ?

Pendant un an, Mathilde Cusin, Martin Boudot et l’équipe de Vert de rage ont enquêté sur le nombre d'écoles en France contenant encore de l’amiante. Dans toute la France, 50 000 écoles et 35 000 mairies qui en ont la responsabilité ont été contactées par les journalistes. Des dizaines de prélèvements ont ensuite été réalisés dans certains de ces établissements pour mesurer avec l’aide de scientifiques la contamination à l’amiante.

La publication des résultats a eu un impact sans précédent et résonne même jusqu’au Kazakhstan où des analyses inédites ont été effectuées par l'équipe Vert de rage. Pour la première fois, des habitants vivant à proximité des mines d’amiante kazakhs vont pouvoir demander des comptes à leurs autorités.

Les impacts suite à l'enquête

La cellule nationale Bâti scolaire, rattachée au secrétariat général du ministère de l'Éducation, a lancé la première opération de recensement officielle des établissements scolaires amiantés.

La Mairie de Paris a mis en place un plan pour éradiquer totalement l'amiante de ses écoles. Un comité de pilotage, associant le personnel enseignant et les associations, a été constitué et une « cartographie précise » des sites parisiens est mise en ligne en open data .

Des élus nationaux et européens échangent depuis plusieurs mois avec les associations d’enseignants pour faire évoluer la règlementation en matière de détection d’amiante dans les écoles, jugée obsolète par certains membres de la communauté scientifique.

Les enquêtes de Vert de rage continuent ainsi de faire bouger les lignes au sein de la société.