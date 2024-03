"C dans l'air" mardi 12 mars 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 12 mars 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 12 mars 2024, Caroline Roux recevra : Arnaud Coustillière, directeur du Pôle d’Excellence Cyber, co-auteur de « Soldat de la cyberguerre », publié aux éditions Tallandier.

Depuis dimanche, plusieurs services de l’État ont été visés par des attaques informatiques d'une "intensité inédite". Une cellule de crise a été activée immédiatement, "pour déployer des contre-mesures et garantir la continuité des services informatiques", poursuit le communiqué de Matignon. L’impact de ces attaques aurait été "réduit pour la plupart des services" et l’accès aux sites de l’État rétabli rapidement.

Pour l'heure, les services français ne mentionnent ni les sites visés, ni l'origine présumée des attaques. Mais plusieurs groupes de hackers ont revendiqué ces attaques sur Telegram. Parmi eux, Anonymous Sudan, un groupe qui soutient la Russie et plusieurs causes islamistes. Ces hackers évoquent une "cyberattaque massive" qui vise les ministères de l’Économie, de la Culture, de la Transition écologique, les services du Premier ministre ou la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

Arnaud Coustillière est le directeur du Pôle d’Excellence Cyber. Il a commandé plusieurs navires de combat et a contribué à la création de la cyberdéfense du ministère des Armées dont il a été le premier COMCYBER de 2011 à 2017. Avec Aude Leroy, il publie « Soldat de la cyberguerre » aux éditions Tallandier, dans lequel il raconte l’histoire de cette création de la cyberdéfense militaire française et de sa montée en puissance.

Adélaïde de Clermont-Tonnerre, écrivaine, directrice de la rédaction de Point de vue.

Anne-Elizabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph, auteure de « William et Harry, dernière chance pour la couronne ».

Philip Turle, journaliste britannique, chroniqueur international à France 24.

Christian Roudaut, journaliste, ancien correspondant en Grande-Bretagne pour Radio France.

Le thème de l'émission : Kate : une photo qui fait scandale

À l'occasion de la fête des Mères en Angleterre, un cliché de Kate Middleton et de ses enfants, officiellement pris par William, devait rassurer sur l'état de santé de la princesse. Finalement, la photo à la Une de la presse outre-Manche suscite la polémique et ravive au contraire les inquiétudes. Car pour la première fois, la princesse apparaît sans sa bague ni son alliance. Par ailleurs, la photo a été clairement modifiée.

Quelques heures après sa publication, les agences de presse ont décidé de retirer l'image de leur catalogue, du jamais vu pour une photo officielle de la famille royale, et Kate Middleton a présenté "ses excuses" pour la "confusion" après avoir reconnu avoir réalisé quelques retouches. Mais dans un Royaume-Uni où l’on s’interroge depuis des semaines sur l’état de santé de la princesse de Galles, au repos depuis le mois de janvier après une opération dont elle n’a pas voulu donner de grands détails, les interrogations abondent. Que cachent ces retouches ? Et quel est l’état de santé de la princesse dont la dernière apparition publique officielle remonte à la messe de Noël de la famille royale à Sandringham, fin de décembre ?

A la mi-janvier, le palais de Kensington avait annoncé que Kate Middleton avait subi dans une clinique de Londres une opération « programmée » de l’abdomen, sans en préciser la cause, en démentant que cela soit lié à un cancer. Relayant son « souhait » « que ses informations médicales personnelles restent privées », il avait communiqué sur le fait qu’elle ne participerait à aucun engagement public officiel avant Pâques. William avait également allégé son emploi du temps pour rester auprès de son épouse et de leurs enfants. Depuis plus aucune image jusqu’au fameux cliché polémique.

Une communication qui tranche avec celle menée par le palais de Buckingham autour du cancer dont souffre Charles III. Depuis son annonce début février, le roi est régulièrement photographié dans les quelques fonctions officielles qu’il continue d’effectuer, essentiellement des entretiens avec le Premier ministre et des diplomates étrangers. Un monarque qui contrairement à sa mère fait le choix de la transparence sur sa santé mais n’hésite pas non plus à sortir de la neutralité que s’imposait Élisabeth II en matière de politique étrangère. Et alors que les Britanniques s’affolent autour de Kate Middleton, depuis dimanche et la publication de la photo retouchée, le roi a fait diffuser un discours vidéo pour le Commonwealth Day dans lequel il affirme vouloir continuer à servir "au mieux" de "ses capacités".

Alors que se passe-t-il au sein de la monarchie britannique ? La photo de Kate Middleton est accusée d'avoir été créée par une IA. Qu’en est-il réellement ? Comment l’IA est-elle déjà en train de bouleverser la campagne présidentielle américaine et les débats politiques en Europe ?

