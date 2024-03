"C dans l'air" mardi 19 mars 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 19 mars 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 19 mars 2024, Caroline Roux recevra : Etienne Jacob, journaliste au Figaro, auteur de “La France des gourous”, publié aux éditions du Rocher.

Mercredi 14 février, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture, un texte de lutte contre les dérives sectaires, notamment sur internet, et a approuvé la création d'un nouveau délit de "provocation à l'abstention de soins" médicaux. Ce soir, des discussions commencent en deuxième lecture. Cette nouvelle infraction punira la "provocation" à l'abandon de soins "au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées", exposant à des "conséquences graves" pour la santé. Ce nouveau délit sera passible d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Étienne Jacob est journaliste au Figaro et traite régulièrement des dérives sectaires. Dans 2 semaines sort son nouveau livre "La France des gourous", aux éditions du Rocher. Pendant un an, il a été Jérôme, Yannick, Julien et Grégory lors de ses immersions dans différents mouvements sectaires ; de la naturopathe Irène Grosjean qui assure que manger cru et se purger plusieurs fois par semaine soigne toutes les maladies, à la secte des raéliens qui croit à l’existence des extraterrestres, ou encore chez l’Eglise de scientologie.

Étienne Jacob reviendra sur le projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires présenté à l'Assemblée nationale et sur son immersion au sein des différents mouvements sectaires.

Gérald Kierzek, médecin urgentiste, directeur médical de Doctissimo.

Nicolas Bouzou, économiste, directeur fondateur du cabinet de conseil Asterès, chroniqueur à L’Express.

Camille Dorioz, directeur des campagnes de Foodwatch France.

Anne Sénéquier, psychiatre, chercheure santé environnement climat à l'IRIS.

Le thème de l'émission : Sucre : attention, il est partout...

Le sucre est partout dans les produits transformés ! C’est ce qui ressort d’une étude des autorités sanitaires françaises publiée ce mardi 19 mars qui s'est intéressée à plus de 54.000 produits de consommation courante. Plats préparés, bouillons et potages, biscuits apéritifs, pizzas, charcuteries, yaourts, jus, glaces... Le constat est sans appel : "trois quarts des produits contiennent au moins un ingrédient sucrant ou vecteur de goût sucré". Sur les étiquettes, ils sont identifiables sous les noms "aspartame ", "dextrose", mais le plus répandu, c'est le "saccharose" que l’on appelle aussi communément le "sucre de table". Difficile pour le consommateur de s’y retrouver.

Les industriels ont fait des efforts ces dix dernières années, avec une diminution significative de la quantité de sucre ajouté en particulier dans les boissons sucrées. Mais pour l'Anses, la question demeure une urgence de santé publique car on en consomme toujours trop. Alors qu’il est recommandé de ne pas dépasser 100 g de sucre par jour pour les adultes et adolescents en bonne santé (soit un peu moins de 4 sucres), 75 g pour les enfants de 8-12 ans et 60 g pour les 4-7 ans, 20 % des adultes dépasseraient cette limite, 60 % des 8-12 ans et 75 % des 4-7 ans ! Ce qui n’est pas sans conséquences sur la santé : surpoids, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, développement de cellules cancéreuses… Les risque associés à une consommation de sucre abusive ne sont plus à démontrer.

Mais qui pourrait imaginer que, dans un bol de chips, il y a l’équivalent de huit morceaux de sucre, qu’il y en a cinq dans une seule part de pizza et trois dans un yaourt ? Après avoir ferraillé contre la présence de nitrites dans les charcuteries, le député MoDem Richard Ramos entend porter une idée qui chemine dans la société française : la sécurité sociale de l’alimentation. Il soutient également un logo-Nutri-score obligatoire pour permettre une lecture simplifiée de la qualité nutritionnelle des produits transformés que l'on consomme. Vent debout contre la malbouffe, il l’est aussi contre le CETA, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Il nous expliquera pourquoi dans #cdanslair.

Enfin le débat sur les pesticides est relancé depuis la décision du gouvernement de mettre en pause le programme censé réduire de moitié l’utilisation des pesticides d’ici à 2030. La ministre déléguée à l'Agriculture, Agnès Pannier-Runacher, vient d’ouvrir un cycle de réunions pour faire le point sur les interdictions de molécules déjà en vigueur et les solutions à proposer aux agriculteurs, avec notamment de nouvelles possibles dérogations. Des décisions qui inquiètent les organisations de défense de l’environnement et de la santé qui rappellent les risques de plus en plus documentés pour les agriculteurs manipulant ces pesticides, davantage sujets aux bronchites chroniques, à certains cancers ainsi qu’à la maladie de Parkinson, mais pas seulement. Les enfants exposés avant leur naissance aux pesticides en pâtissent aussi. Nous sommes allés à la rencontre de Sabine Grataloup, mère de Théo, souffrant de malformations attribuées au glyphosate, qui a décidé d’attaquer Monsanto en justice. Elle nous a raconté ses seize années de lutte, pour son enfant et contre le géant de l’agrochimie.

