"Au bout de l'enquête" : L'affaire Philippe Gletty à revoir sur France 2 samedi 23 mars 2024

Samedi 23 mars 2024 à 14:00, Marie Drucker vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" : « Affaire Philippe Gletty : Qui a tué le patron? ».

C’est une affaire qui s’est nouée dans l’univers parfois impitoyable de l’entreprise. Plus précisément dans une PME florissante entre Lyon et Saint-Etienne fondée par un certain Philippe Gletty, 47 ans. Le jeune patron, très aimé de ses salariés, est un flambeur et un grand séducteur… Le 27 février 2012, il disparaît subitement.

Pour résoudre cette énigme, les enquêteurs vont remonter le fil de sa vie sentimentale et sexuelle au sein de cette société où il régnait en maître.

Une enquête de Nathalie Mazier.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.