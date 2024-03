"C l’hebdo" samedi 23 mars 2024 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 23 mars 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 23 mars 2024 :

18:55 C L'hebdo

Disparition d'Émile, Dupont de Ligonnès, Grégory



Christophe Hondelatte, journaliste.



Général François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie.

Laurent Valdiguié, journaliste à Marianne.

Hystérectomie



Invitée : Lorie Pester, raconte dans son livre « Revivre » son combat contre l'endométriose, ce mal qui touche 10 % des femmes.



Kate : l’annonce de son cancer

20:55 C L'hebdo, la suite

Isabelle Mergault, pour la pièce "Le bracelet" actuellement au Théâtre des Nouveautés avec Jean-Luc Reichmann.

La Grande Dame, alias Yannick Martin Androf, drag queen et mannequin.