"C à vous" mardi 26 mars 2024 : sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 26 mars 2024 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 26 mars 2024 dans l'émission :

18:55 C à vous

Le déficit public de la France grimpe à 5,5% du PIB en 2023, au-dessus des prévisions :

Invités : Éric Heyer, directeur du département Analyse et Prévision de l’OFCE, et Nicolas Beytout, fondateur et directeur du journal L’Opinion.

La folle remontée du Français Adam Siao Him Fa, médaillé de bronze aux Mondiaux de patinage artistique.

Invité : Adam Siao Him Fa.

Dans la cuisine de C à vous

Invité : Jérôme Schilling, chef MOF du restaurant “Lalique” au Château Lafaurie-Peyraguey à Bommes (Gironde).

20:00 C à vous, la suite

Jude Law est l’invité exceptionnel de C à vous à l’occasion de la sortie demain du film “Le Jeu de la reine”.

Éric Cantona présente son album “Cantona sings Eric” avec un live.