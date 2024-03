"C dans l'air" mercredi 27 mars 2024 : les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 27 mars 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 27 mars 2024, Caroline Roux reçoit : Iannis Roder, professeur d'histoire-géographie et directeur de l’Observatoire de l’éducation – Fondation Jean-Jaurès. Il est l'auteur de “Préserver la laïcité, les 20 ans de la Loi 2004”.

Cet après-midi, Gabriel Attal reçoit à Matignon le proviseur de la cité scolaire Maurice-Ravel à Paris, menacé de mort sur Internet après une altercation avec une élève fin février à qui il demandait de retirer son voile. Selon un message adressé hier aux parents, élèves, enseignants et membres du conseil d’administration, le proviseur aurait quitté ses fonctions "pour des raisons de sécurité".

Chaque mois, le ministère de l’Education nationale publie les signalements des atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Le mois dernier, 336 faits ont été recensés. Pour autant, selon Didier Georges, proviseur et responsable de l’observatoire de la laïcité du syndicat majoritaire SNPDEN-Unsa, "l’Etat a pris conscience d’un certain nombre de risques, il n’y a pas d’immobilisme".

À la rentrée scolaire 2023, Gabriel Attal jugeait la laïcité "plus que jamais menacée". Il a alors interdit le port de l’abaya et du qami, à l’école. Les 12 et 13 mars derniers, une étude Odoxa-Backbone Consulting pour le Figaro a révélé que selon une majorité de Français, la laïcité est bafouée dans l’espace public et à l’école. En vingt ans, la crainte de voir bafouer la laïcité en France est passée chez les Français de 58 % en 2005 à 78 % aujourd’hui. Et notamment dans l’espace public et à l’école.

Iannis Roder reviendra sur la démission du proviseur du lycée Maurice-Ravel à Paris, menacé de mort sur Internet après une altercation avec une élève à qui il demandait de retirer son voile.

Vincent Hugeux, ournaliste indépendant, essayiste, spécialiste des enjeux internationaux.

Général Patrick Dutartre, général de l’armée de l’Air et de l’Espace, ancien pilote de chasse.

Pierre Haroche, maître de conférences en sécurité internationale, Université Queen Mary de Londres.

Annie Daubenton, journaliste-essayiste.

Paul Gogo, journaliste, correspondant à Moscou.

Le thème de l'émission : Pologne : alerte au missile russe



La Russie persiste et signe. Après les accusations de Vladimir Poutine contre l'Ukraine, selon lui impliquée dans l'attentat revendiqué par l'organisation État islamique, le directeur des services de sécurité russes (FSB) a accusé mardi les pays occidentaux d’avoir facilité l’attentat de Moscou. "Nous pensons que l’action a été préparée à la fois par des islamistes radicaux eux-mêmes et, bien entendu, facilitée par les services secrets occidentaux et que les services secrets ukrainiens eux-mêmes sont directement impliqués", a affirmé Alexandre Bortnikov. Il a, par ailleurs, affirmé que les assaillants présumés, arrêtés samedi, étaient "attendus" en Ukraine pour y être accueillis "en héros". Le chef du FSB, proche de Vladimir Poutine, n’a toutefois pas fourni de preuves pour étayer ses accusations démenties par l’Ukraine, la France, l'Italie et la Grande Bretagne qui dénoncent depuis plusieurs jours les manipulations du Kremlin. Et ce alors que le récit officiel de l'attaque de vendredi semble de plus en plus confus.

Même le président biélorusse a ajouté de la confusion, en assurant hier que les auteurs de l’attaque contre le Crocus City Hall, qui a fait 144 morts, ont essayé initialement de fuir vers le Biélorussie. "Ils n'ont pas pu entrer en Biélorussie. Ils ont vu cela et donc ils ont changé de route et sont partis vers la frontière russo-ukrainienne", a déclaré Alexandre Loukachenko. Une version qui contredit en partie celle du président russe qui continue à pointer du doigt l’Ukraine, intensément bombardée.

Ces derniers jours, des frappes de missiles se multiplient dans les régions de Kharkiv et de Kherson mais aussi à Kiev, où au moins une dizaine de personnes ont été blessées. Le président Volodymyr Zelensky a réitéré son appel à ses alliés occidentaux, pour qu'ils fournissent davantage de munitions et de systèmes de défense aérienne. Mais à quelques mois de l’élection présidentielle aux Etats-Unis, le président Joe Biden ne parvient toujours pas à convaincre les Républicains de voter une aide supplémentaire de 60 milliards d’euros et l’Europe peine à tenir ses engagements. Selon les services de renseignement occidentaux, Moscou fabriquerait désormais près de 3 millions d’obus par an, soit 250 000 par mois. Un nombre qui s’avère près de trois fois plus élevé que la production américaine et européenne. Dans ce contexte, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a déclaré ce mardi être prêt à réquisitionner "des personnels, des stocks ou des outils de productions" voire à "imposer aux industriels d’accorder la priorité aux besoins militaires".

Parallèlement, la Pologne a dénoncé la violation de son espace aérien par un des missiles russes dimanche et a indiqué que l’Otan envisage la possibilité d'abattre les missiles russes qui s'approcheraient trop des frontières de l'Alliance atlantique.

