"Echappées Belles - Le Finistère gourmand" samedi 30 mars 2024 sur France 5 - Vidéo

Samedi 30 mars 2024 à 21:05 sur France 5 dans "Echappées Belles", Chef Anto vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la gastronomie du Finistère.

Bienvenue dans le Finistère, territoire aux airs de bout du monde ! Si, littéralement, Finistère signifie « fin de la terre », les Bretons préféreront « Penn-ar-Bed », qui signifie « début du monde ». Avec ses 2 200 kilomètres de côtes, c’est le premier département maritime de France. Ici, la filière pêche est un pilier majeur de l’économie. Elle représente quelques milliers d’emplois. Et cela se retrouve incontestablement dans sa cuisine.

Pointes, plages, îles et falaises… ce département offre une nature à l’état brut. Le Finistère, c’est également des ports de caractère, une concentration de phares ou encore des villes chargées d’histoire, telles que Brest ou Quimper. Mais le territoire a bien plus à offrir que des paysages époustouflants et un riche patrimoine matériel.

Sur les étals des marchés, outre le cidre, le sarrasin et le kouign-amann, on retrouve les coquillages, crustacés et poissons qui font face à des viandes persillées, et des fruits et légumes d’exception. Une cuisine à l’image de son territoire, entre terre et mer… ! Une cuisine qui va chercher dans les racines de Chef Anto, qui, au Gabon, connaît bien les fruits de mer, bien qu’ils soient préparés différemment…

La cuisine du Finistère est aussi intimement liée à son terroir, qui lui offre une production riche et variée. Le tout grâce à des agriculteurs attachés à leurs traditions, leurs produits et, surtout, leur territoire ! Longtemps cuisine du pauvre, produit bruit, elle devient plus recherchée. Et la jeune génération, à l’instar de Nolwenn Corre, première cheffe étoilée, se donne pour mission de sublimer ce terroir.

Chef Anto va partir à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la gastronomie du Finistère. Elle en profitera pour leur proposer une recette traditionnelle… revisitée à sa sauce !

Existe-t-il une vraie gastronomie bretonne, au-delà des produits bruts et populaires que l’on connaît ?

Comment la gastronomie bretonne s’appuie sur la richesse de son territoire pour offrir une cuisine qui vit avec son temps ?

Les reportages diffusés :

La Bretagne, destination gourmande

Le nouveau souffle agricole sur l'île d'Ouessant

Le pays de Léon, le potager de la Bretagne

La pointe du Raz, des airs du bout du monde

Artisans inspirés de la mer

Le Guilvinec, premier port de pêche artisanale de pêche fraîche.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées belles - Coup de foudre pour Seattle".