"Enquête Exclusive - Trains mythiques : les nouveaux aventuriers du rail aux États-Unis" dimanche 31 mars 2024 sur M6

Dimanche 31 mars 2024 à 23:10 sur M6, Bernard de la Villardière vous proposera un nouveau numéro du magazine "Enquête Exclusive". Le document diffusé cette semaine : « Trains mythiques, paysages de légende : les nouveaux aventuriers du rail aux États-Unis. ».

C’est un retour en grâce fracassant ! Longtemps délaissé au profit de l’avion et de la voiture, le train prend sa revanche aux États-Unis. Moins cher, plus écologique : les Américains et les touristes étrangers redécouvrent des lignes mythiques qui ont façonné le pays.

Le Président Joe Biden n’y est pas pour rien. Accro au train, celui qu’on surnomme « Amtrack Joe », du nom de la compagnie des chemins de fer américaine, a lancé un plan d’investissement de soixante-six milliards de dollars pour relancer le rail.

À Union Square, la gare de Chicago, un train mythique s’élance tous les jours à 14 heures, direction l’autre bout du pays : San Francisco. Le California Zephyr rallie la côte Ouest en 52 heures. 4 000 kilomètres, trois fuseaux horaires et des panoramas à couper le souffle ! Au cœur du Colorado, dans un décor de western, ce sont justement les paysages qui ont fait la renommée du Durango-Silverton. Tracté par une locomotive à vapeur centenaire, ce train serpente le long des canyons de la rivière Animas. Un site spectaculaire, accessible uniquement par le rail.

Fort de ce succès retrouvé, le train attire désormais des businessmen. Des milliardaires investissent des fortunes pour privatiser des lignes entières et rénover les wagons, avec des matériaux luxueux.

Mais le rail, c’est aussi le terrain de jeu historique des « hobos ». George Graham est un des héritiers de cette grande tradition américaine : depuis les années 1930, des vagabonds embarquent clandestinement à bord des trains de marchandises, à la recherche de petits boulots. Aujourd’hui, Georges déjoue les autorités ferroviaires. Il filme ses aventures et les diffuse sur internet.