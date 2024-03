"C l’hebdo" samedi 30 mars 2024 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 30 mars 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 30 mars 2024 :

18:55 C L'hebdo

Après l’attentat : dans la tête de Poutine

Antoine Vitkine, journalite.

Lukas Aubin, docteur en géopolitique.

Émile : les coulisses de la reconstitution

Jacques Dallest, procureur général honoraire, consultant judiciaire, auteur du livre « Cold cases, un magistrat enquête ».

Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint au Parisien / Aujourd'hui-en-France, chef du service police justice.

20:55 C L'hebdo, la suite

Benjamin Biolay, pour le film « Quelques jours pas plus » au cinéma mercredi.

Laure Adler, journaliste.

Simone Zanoni, chef cuisinier Italien étoilé du restaurant Le George.