"C à vous" vendredi 29 mars 2024 : sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 29 mars 2024 avec Anne-Elisabeth Lemoine pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce vendredi 29 mars 2024 dans l'émission :

19:00 C à vous

Russie, Turquie, Iran, Inde, Chine : les cinq néo-empires qui ciblent l’Occident

Invité : Jean-François Colosimo, essayiste, théologien, qui publie “Occident, ennemi mondial n°1” chez Albin Michel.

Kate Middleton, Caroline Receveur, Clémentine Vergnaud… le cancer touche de plus en plus de jeunes adultes

Invité : David Khayat, cancérologue, ancien président de l’Institut national du cancer.

Dans la cuisine de C à vous

Invité : Sylvain Renzetti, chef propriétaire du restaurant “Son’” à Bordeaux (Gironde).

20:00 C à vous, la suite



Andréa Bescond, pour le spectacle “Les chatouilles ou la danse de la colère” au Théâtre de l’Atelier à Paris.

Elie Semoun pour le film “Ducobu passe au vert”, en salle mercredi.

Belinda Davids présentera son spectacle “The greatest love of all - A tribute to Whitney Houston” avec un live.