"C médiatique" dimanche 31 mars 2024 : sommaire et invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 31 mars 2024 à 12:00 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Sommaire et invités reçus dimanche 31 mars 2024 :

Les profs face à la pression des réseaux sociaux.

Iannis Roder, professeur d'histoire-géographie viendra parler laïcité et viralité des réseaux sociaux.

"Danse avec les stars" : le clash Inès Reg / Natasha St-Pier



Marie-Virginie Klein, Présidente de Iconic Conseil.

Laurent Storch, ancien directeur des programmes de TF1.

L'incroyable succès du Papotin



Claire, journaliste au Papotin.