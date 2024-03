"Sept à Huit" dimanche 31 mars 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 31 mars 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 31 mars 2024 :

Les caddies surprises en supermarchés



C'est la nouvelle tendance des promotions en grandes surfaces. Acheter des chariots d'invendus à prix cassés sans en connaître le contenu : bonnes affaires ou pas ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 31 mars 2024 :

Gîtes de vacances



Sept à Huit vous emmène visiter des gîtes de rêves qui jouent la surenchère pour attirer une nouvelle clientèle.

Les enfants sumotoris du Japon

Ils rêvent de devenir des demi-dieux. Embarquement pour le Japon à la rencontre des enfants sumotoris

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Samuel Le Bihan.

Il raconte sa passion pour sa fille atteinte d'autisme à Audrey Crespo-Mara.