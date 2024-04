Aurore Bergé invitée de "La maison des Maternelles" jeudi 4 avril 2024 sur France 2

Jeudi 4 avril 2024, Agathe Lecaron présentera à partir de 09:25 sur France 2 un nouveau numéro de "La maison des maternelles" dans lequel elle recevra Aurore Bergé.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans "La maison des Maternelles", le rendez-vous quotidien de la famille sur France 2.

L’émission accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Le rendez-vous sur France 2 est proposé en 2 parties :

La première à 09:25 est consacrée aux actualités et aux témoignages.

La seconde à 10:00 accueille toutes les expertes et chroniqueurs qui distillent leurs conseils aux parents.

Jeudi 4 avril 2024, Agathe Lecaron et son équipe recevront Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les Discriminations.