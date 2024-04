"Chroniques criminelles" : l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti à revoir sur TFX samedi 6 avril 2024

Samedi 6 avril 2024 à 21:05 sur TFX, Karine Ferri vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Chroniques Criminelles” : « Meurtre de la jeune maman : la vérité 30 ans après ».

Dans les dossiers judiciaires, la vérité peut parfois mettre plusieurs années avant d’éclater. C’est le cas dans le Cold Case que nous vous proposons, dans ce document de "Chroniques Criminelles".

En mai 1986, Marie-Thérèse Bonfanti, une jeune mère de famille, disparait sans laisser de trace, alors qu’elle effectuait son travail. Comme tous les jours, elle était en train de distribuer des journaux gratuits dans les environs quand elle s’est mystérieusement volatilisée. Son mari, ses frères et sœurs et ses enfants sont loin de s’en douter… Mais ce cauchemar, qui vient de commencer, va durer plus de 30 ans.

De déceptions en rebondissements, d’espoirs en renoncements, il leur faudra patienter jusqu’en 2020 pour qu’enfin, de nouveaux éléments viennent relancer toute l’enquête…

« Meurtre de la jeune maman : la vérité 30 ans après », un document de "Chroniques Criminelles", raconté par Jacques Pradel.

