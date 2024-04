"C l’hebdo" samedi 6 avril 2024 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 6 avril 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 6 avril 2024 :

18:55 C L'hebdo

Émile : l’enquête hors norme

Général François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.

Ronan Folgoas, grand reporter au service Police-Justice du journal Le Parisien.



Laurent Valdiguié, journaliste à Marianne.

Pascal Faligand et sa chienne Raya.

Maître Didier Seban, avocat.

Anaomie d'une chute



Invité : Alexis Jandard, le plongeur qui a chuté lourdement devant Emmanuel Macron au centre aquatique des Jeux olympiques à Saint-Denis.

20:55 C L'hebdo, la suite

Nagui, pour le Tournoi des Maestros de "N'oubliez pas les paroles" dont la demi-finale est diffusée ce soir sur France 2.

Leïla Kaddour, journaliste et animatrice radio.

Danièle Thompson, scénariste, réalisatrice et dialoguiste.

Emilie Simon, pour son album « Polaris ».