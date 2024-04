"C dans l'air" samedi 6 avril 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 6 avril 2024 à partir de 17:45 sur France 5, Axel de Tarlé présentera un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Axel de Tarlé décryptera l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités / experts :

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Thomas Prouteau, chef du service police-justice à RTL.

Marilyne Baranes, docteur en psychologie clinique et psychopathologie, experte judiciaire.

Colonelle Marie-Laure Pezant, porte-parole de la gendarmerie nationale.

Madjid Khiat, reporter à Franceinfo.

Corinne Herrmann, avocate pénale, spécialiste des “cold cases”.

Le thème de l'émission : Émile : connaitrons-nous un jour la vérité ?

Les découvertes s’enchaînent mais le mystère demeure. Depuis une semaine, l'affaire du petit Émile a pris un nouveau tournant. Samedi dernier, une randonneuse découvrait des ossements à moins de deux kilomètres du hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence). Les analyses ADN ont confirmé qu'ils étaient ceux de l'enfant de deux ans et demi disparu en juillet dernier. Deux jours plus tard, on retrouvait cette fois quelques uns de ses vêtements.

Le lieu, pourtant, avait été fouillé. Un important dispositif de recherche avait été mis en place dès la disparition du petit garçon, avec l'organisation de battues, Émile n'avait toutefois jamais été retrouvé. De nombreuses hypothèses avaient été alors lancées, plongeant le Haut-Vernet dans un climat de suspicion générale. Aujourd'hui, ces découvertes ne donnent pas d'indication sur les causes de la mort de l'enfant. Est-ce un accident ? Un meurtre ? Le mystère reste entier.

Comme celle d'Émile, plusieurs affaires restent non élucidées en France. Au pôle cold cases du parquet de Nanterre, un nouveau dispositif d'appel à témoins vient d'être lancé. "En quête d'indices", consiste à créer de courtes vidéos retraçant les enquêtes, partagées ensuite sur les réseaux sociaux pour « recueillir de nouveaux témoignages ».

L'affaire irrésolue la plus médiatisée en France ces dernières années reste celle de Xavier Dupont de Ligonnès. Un nouveau signalement a été fait ces jours derniers dans le Doubs : une femme pense avoir reconnu, lors d’une veillée de prière, le fugitif recherché depuis treize ans, suspecté de l'assassinat de cinq membres de sa famille. Une hypothèse parmi tant d'autres. C dans l'air a rencontré Romain Puértolas, ancien capitaine de police et auteur de Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Il expose lui aussi de nouvelles pistes dans ce dossier.

Alors, quels sont les hypothèses privilégiées dans l'affaire du petit Émile ? Quelles est l'importance donnée aux témoignages dans ce genre d'affaire ? Où en est l'enquête dans l'affaire Dupont de Ligonnès ?

