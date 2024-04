"Sept à Huit" dimanche 7 avril 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 7 avril 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 7 avril 2024 :

Les comparutions immédiates.



Pour les prévenus et leurs avocats, c'est une course contre la montre pour éviter de longues peines de prison.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 7 avril 2024 :

Agression de Samara



Le lynchage de Samara, 13 ans cette semaine devant son collège. La direction de l'établissement a-t-elle faillie ?

Gastronomie au Pérou.



Voyage dans l'autre pays de la gastronomie, le Pérou.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Le rescapé de ta tuerie du Grand-Bornand



Le meurtrier de sa famille pourrait bientôt être libéré. Son témoignage dans le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara.