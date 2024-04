"Envoyé Spécial" jeudi 11 avril 2024 sur France 2 : sommaire du magazine

Jeudi 11 avril 2024 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Au sommaire du magazine "Envoyé Spécial" jeudi 11 avril 2024 :

Quand la police piège la messagerie du crime

"Envoyé spécial" va vous révéler une histoire hors norme, qu’aucune caméra française n’a pu filmer jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit de l’affaire la plus spectaculaire de la police judiciaire française, un dossier si captivant qu’il pourrait être l’affiche d’un film d’espionnage hollywoodien.

Tout commence en 2021, quand la police judiciaire française, avec ses homologues Belges, parvient secrètement à infiltrer un réseau téléphonique crypté, type Telegram, qui s’appelle Sky ECC, et dont les serveurs sont basés en France. Une messagerie réputée inviolable, et utilisée par les criminels les plus recherchés de la planète. Pendant deux ans, les enquêteurs vont espionner plusieurs milliers de voyous et côtoyer de très près les 200 membres les plus importants de la criminalité organisée mondiale. Pensant utiliser des téléphones inviolables, ils échangent ouvertement, « en clair », sur leurs crimes : points de livraison et photos de cargaisons de cocaïne, listes d’armes ou de cibles à abattre, règlements de comptes et exécutions filmés en direct, menaces et séquestrations. "C'est comme si nous étions à table avec les criminels", résume Catherine De Bolle, la directrice d'Europol.

Au fil des mois, la police judiciaire française met la main sur plus d’un milliard d’échanges ! Les enquêteurs du monde entier lui demandent l’accès à cette base de données hors du commun, notamment la police serbe. Les scellés de SKY-ECC mettent au jour l’existence d’une « maison de l’horreur » ou les parrains locaux faisaient torturer et exécuter leurs ennemis. Leur procès sous haute tension s’ouvre à Belgrade.

En France, l’office anti-cybercriminalité (OFAC), l’office anti-stupéfiants (OFAST), ou l’office central pour répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) traquent les criminels qui utilisaient cette messagerie cryptée.

En exclusivité avec ces enquêteurs de l’ombre, "Envoyé spécial" propose une plongée inédite et vertigineuse dans les secrets du crime organisé.

Un film de Mathilde Gautry.

Mamie marathon

A 84 ans, Barbara Humbert court toujours… Et pas sur n’importe quelle distance : c’est une fan de marathon ! Ce printemps, elle s’aligne au départ de sa course préférée, le Marathon de Paris. Avant de réaliser cet été un rêve : courir le Marathon pour tous, la course ouverte aux amateurs des Jeux Olympiques 2024. Ce sera son 60e marathon.

Son goût de la course à pied l’a fait voyager à travers le monde, et lui a permis de conserver une santé de fer. Même si elle court moins vite aujourd’hui qu’à ses débuts, il y a quarante ans, elle refuse de lever le pied. « Quand je cours, dit-elle, je n'ai plus peur ni de l'avenir, ni de vieillir, ni de mourir. Je me sens libre ».

Portrait d’une grand-mère, et même arrière-grand-mère, qui a fait de l’endurance sa règle de vie.

Un reportage d’Alice Gauvin, François Daireaux, Elodie Delevoye, Siv-An Ho et Marielle Krouk.

Fils de djihadistes : l'impossible retour ?

C'est un centre de déradicalisation pour fils de djihadistes comme il n'en existe que trois dans le monde : Orkesh, au Kurdistan syrien. Parmi la centaine de détenus - âgés de 12 à 22 ans - quatre Français, dont Adem, le fils du tristement célèbre Fabien Clain, l'homme qui revendiqua les attentats du 13 novembre 2015. Après de longs mois de démarches, Envoyé spécial a pu y faire pénétrer une caméra pour la première fois.

Devant l'objectif, Adem, Amza, Elias et Youssef se livrent sans filtre et à visages découverts : des témoignages très forts, jamais entendus. Ces jeunes doivent-ils être tenus responsables du fanatisme de leurs parents ? Quels risques représentent-ils ? Rentreront-ils un jour en France ? En attendant un hypothétique rapatriement qui ne vient pas, ils croupissent à Orkesh, oubliés de tous.

Un reportage de Chris Huby et Guillaume Lhotellier pour Yemaya.