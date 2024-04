"Complément d'enquête" jeudi 11 avril 2024 : Opération « Sauver Sarko », les coulisses d'un fiasco" sur France 2

Jeudi 11 avril 2024 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Complément d'enquête". Le document diffusé cette semaine : Opération « Sauver Sarko », les coulisses d'un fiasco.

C’est une histoire rocambolesque qui croise de sulfureux personnages, d’un intermédiaire au passé trouble à la reine de la presse people, en passant par un richissime homme d’affaires ou encore un marchand de biens controversé. Et au coeur de toute cette intrigue, un ancien président de la République rattrapé par la justice : Nicolas Sarkozy.

A l’origine de cet incroyable imbroglio, ce qui devait être un scoop retentissant : la rétractation dans une interview à Paris Match et BFM-TV de Ziad Takieddine, un des principaux accusateurs de Nicolas Sarkozy dans le présumé financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Le problème, c’est que ce revirement n’aurait rien de spontané.

Depuis plus de 3 ans, des dizaines d’heures d’écoutes téléphoniques, des perquisitions et même quelques séjours en prison semblent dessiner les contours d’un cabinet noir, qui aurait manoeuvré pour que Ziad Takieddine change de version et blanchisse publiquement Nicolas Sarkozy.

Pendant des mois, les équipes de "Complément d'enquête" ont approché chacun des mis en examen dans ce dossier. Certains ont accepté de livrer leur témoignage exclusif et de dévoiler leur version de ce qu’ils appellent l’opération « Sauver Sarko ».

L’ex-président a-t-il joué un rôle dans cette mission dont l’un des objectifs était d’éteindre un autre feu judiciaire ?

Dans ce dossier, Nicolas Sarkozy est doublement mis en examen pour recel de subornation de témoin et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre l’infraction d’escroquerie au jugement en bande organisée. Face aux juges, il a toujours nié son implication dans cette affaire et clamé son innocence.

Révélations sur une affaire potentiellement explosive pour l’ancien président.

Une enquête de Thomas Lelong, Swanny Thiébaut et Pierre-Louis Devais.