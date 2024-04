"Enquête d'action - Périphérique parisien, les nouveaux défis des policiers" sur W9 vendredi 12 avril 2024

Vendredi 12 avril 2024 21:05 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Périphérique parisien : les nouveaux défis des policiers ».

Vous l’avez peut-être déjà emprunté, non sans une certaine appréhension… Le périphérique parisien, une 2x4 voies de 35 kilomètres, entoure la capitale. Il est emprunté par plus d’un million de véhicules par jour ! Dans ce flot incessant de voitures, camions et deux-roues, certains chauffards n’hésitent pas à mettre leur vie, et celle des autres, en danger.

Pour veiller sur la route, une brigade spécialisée de 120 policiers patrouille jour et nuit. Elle traque les comportements dangereux parmi lesquels les excès de vitesse.

Patrick, Olivier et Sébastien, à bord de leur véhicule banalisé, sont aux premières loges pour rattraper les conducteurs qui, la nuit, prennent le « périph’ » pour un circuit automobile !

Parfois, la vitesse se mêle à la consommation d’alcool ou de stupéfiants. Malgré les contrôles et les sanctions à répétition, certains conducteurs prennent le volant après avoir bu ou fumé du cannabis. Sébastien contrôlera un homme connu des services. Positif à l’alcool et aux stupéfiants, le conducteur, au permis déjà suspendu, sera placé en garde à vue.

Sur cette autoroute urbaine, les policiers sont aussi confrontés à des événements peu habituels, à l’image de ce chauffeur poids-lourd qui a décidé de s’arrêter sur une voie d’insertion, en pleine circulation, pour faire une pause. Une attitude que Madison ne peut tolérer !

Une autre affaire viendra perturber la patrouille : un homme est retrouvé inanimé sur le terre-plein central séparant les voies. Des clandestins, installés dans des camps de fortune le long du périphérique, prennent régulièrement des risques pour franchir les 8 voies routières, n’hésitant pas à les traverser à pied en plein trafic !