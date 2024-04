"Echappées Belles - Canada, la fierté acadienne" samedi 13 avril 2024 sur France 5 - Vidéo

Samedi 13 avril 2024 à 21:05 sur France 5 dans "Echappées Belles", Jérôme Pitorin vous emmène au Canada à la rencontre des Acadiens, nos cousins d’Amérique.

Situé à l’est du pays, entre le Québec et la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick est une destination unique au Canada. Tout d’abord, parce que c’est la seule province officiellement bilingue du pays. Ensuite parce qu’elle forme le cœur historique de l’Acadie, où près de 250 000 francophones habitent encore aujourd’hui : les Acadiens, nos cousins d’Amérique. Fiers, ces irréductibles francophones, continuent de défendre leurs traditions et leurs coutumes. Car même au-delà de ses frontières, la culture acadienne rayonne. En témoigne, les nombreux lieux de mémoires et les villages reconstitués ou l’on n’hésite pas à se costumer et à se mettre en scène.

Porte d’entrée des provinces maritimes, le Nouveau-Brunswick, c’est également des scènes de la vie quotidienne. A l’image de ses navires multicolores quittant les petits ports de la côte et ses pêcheurs relevant les casiers à homards, l’emblème de toute la province ! Contrasté de forêts, de plaines, des collines et de falaises, le Nouveau-Brunswick une destination privilégiée pour tous les amateurs de nature et de grands espaces canadiens. On y trouve, deux parcs nationaux et neuf parcs provinciaux ainsi que le parc National de Fundy, un des plus beaux parcs canadiens, réputé pour abriter les plus grandes marées au monde. Ce n’est donc pas un hasard que l’on surnomme le Nouveau-Brunswick la province aux « mille panoramas».

Le voyage débute à Saint-John avec Jérôme Pitorin et Mike au plus vieux marché en activité du pays.

En quoi le Nouveau-Brunswick est la province multiculturelle du Canada ?

Les reportages diffusés :

Le nouveau Brunswick de phares en phares.

Des marées Hors Normes.

Tu worries about ça, toi ?

Une province de pêcheurs.

L'esprit de la forêt.

Le festival de BBQ de Fredericton.

