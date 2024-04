Dimanche en politique du 14 avril 2024 : les invités de Francis Letellier sur France 3

Dimanche 14 avril 2024 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique" qui reçoit désormais deux invités.

"Dimanche en politique", l'émission politique dominicale leader, propose dès 11:40 une nouvelle séquence autour d’un entretien avec un invité politique, qui permet de développer des thématiques de société ou liées aux enjeux des élections européennes de juin 2024.

Au sommaire cette semaine :

Qu’on le veuille ou non, l’Europe s’invite tous les jours dans l’actualité et dans le quotidien des Français. Santé, agriculture, pêche, culture, environnement, finance… l’Union européenne fixe des règles communes et chaque pays tente de s’y conformer.

Dans 27 pays, 350 millions d’électeurs seront appelés aux urnes, or on sait que l’abstention est forte pour ce scrutin, et notamment en France.

Cette fois, l'enjeu sera aussi de définir ce que l’Europe peut faire pour préserver la paix sur le continent. La défense est au cœur des débats alors que la guerre menée par la Russie en Ukraine dure.

L’immigration est l’autre sujet qui anime les controverses alors que vient d’être adopté le pacte sur la migration et l'asile qui durcit les conditions d’accès.

11:40 L'entretien

Cette semaine, Francis Letellier reçoit Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l'Europe

Comment inciter les Français à se rendre aux urnes le 9 juin ? Le gouvernement craint-il une ingérence étrangère dans la campagne ? Le nouveau pacte migratoire peut-il résoudre un afflux migratoire important ? Quelle ambition et quelle place pour Valérie Hayer, la candidate macroniste, tête de liste pour Renaissance ?

À deux mois du scrutin européen, nous observerons avec Jean-Noël Barrot l'impact réel des équilibres des partis politiques lors des compromis à Bruxelles ou Strasbourg.

11:55 L'invité de Dimanche en Politique

Cette semaine, Francis Letellier reçoit François Hollande, ancien président de la République.

Après la République et l’Etat, voici l’Europe. Avec ce troisième album jeunesse, François Hollande s’adresse aux enfants, mais pas seulement. L’ancien chef d’Etat y donne les clés didactiques et pédagogiques de la construction de l’Union, sans oublier de souligner ses manquements ou ses oublis.

Entre les lignes et sur la route de la promotion de son ouvrage, c’est bien de sa popularité dont il est question, de l’accueil des Français aux séances de signatures ou lors des conférences. Une tournée française en pleine campagne européenne et une très belle occasion d’assumer ses choix socialistes.

Entre actualité et histoire, François Hollande connait par cœur le calendrier politique et n’aime rien tant que semer des idées pour demain et pour la gauche.

La Carte Blanche

Astrid de Villaines, cheffe du service politique au Huffington Post, proposera sa Carte Blanche.