C l’hebdo samedi 13 avril 2024 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 13 avril 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 13 avril 2024 :

18:55 C L'hebdo

#Meetoo à l'hôpital : Patrick Pelloux dans la tourmante



Karine Lacombe, infectiologue, qui accuse l'urgentiste Patrick Pelloux de "harcèlement sexuel et moral".

20:55 C L'hebdo, la suite

Michel Drucker, pour ses 60 ans de carrière. Il recevra pour l'occasion un message d'Emmanuel Macron.

Grand Corps Malade, chanteur.

Hafsia Herzi, pour le film « Borgo » au cinéma le 17 avril 2024.