50' Inside samedi 13 avril 2024 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine - Vidéo

Samedi 13 avril 2024 à partir de 18:00, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 “50' Inside” L'actu

En coulisses > Le parc vendéen à la conquête du monde



Le Puy-du-Fou : des shows grandioses, un savoir faire qui s'exporte bien au delà du parc vendéen. De l'Espagne à Shanghai, comment parvient-il à conquérir le monde ?

Le portrait > Nicoletta.



La Story > « Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? » les secrets de la comédie phénomène.

10 ans déjà, retour sur les secrets d'une comédie audacieuse dont personne n'avait prédit le succès.

19:00 “50' Inside” Le Mag

Dans le secret > Ils rêvent de travailler dans un palace.

Ils rêvent de travailler dans un palace et pour cela, ils ont intégré la plus ancienne et réputée école hôtelière du monde. Rentrée des classes, premiers stages, premiers emplois, "50' Inside" les ont suivi dans leur quotidien hors-norme.

Le document > Cadaquès, ces Français qui font revivre la Costa Brava.

C'est une destination idéale de printemps avant l'arrivée du flux festival. Qui sont ces Français qui donnent un nouveau souffle à la Costa Brava ?