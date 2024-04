Arnaques ! Spéciale conflits de voisinage, mardi 16 avril 2024 sur M6 avec Julien Courbet (vidéo)

Mardi 16 avril 2024 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 un nouveau numéro du magazine "Arnaques !" qui sera consacrés aux conflits de voisinage.

"Arnaques !", numéro spécial conflits : disputes entre voisins, squatteurs, locataires indélicats… leur maison est devenue leur pire cauchemar.

Il y a 15 ans, Gaëlle est venue s’installer dans le Cantal : un petit village de 10 maisons et 70 habitants où elle pensait vivre tranquille. Mais tous les jours, c’est la guerre avec son voisin : il a installé des palissades devant ses fenêtres et des caméras pour la surveiller. Résultat : les insultes fusent.

Chez Isabelle aussi, l’ambiance est explosive. Elle est à la tête d’une véritable ménagerie : cinquante poules, un chien, deux canards, trois ânes… Ses voisins, Michel et Patricia, en ont assez de voir ces animaux se balader sur leur terrain. Alors Isabelle a installé une clôture. Mais elle empiète sur le terrain de ses voisins. Depuis, ils ne peuvent plus se supporter et s’insultent à longueur de journée.

Près de Toulouse, Patty et Fabien pensaient avoir trouvé la locataire idéale… jusqu’à ce qu’elle quitte leur maison. Le sol et les murs sont recouverts de crottes de chiens !

Marie et Maurice, eux, se battent pour leur grand-père. Sa maison est squattée depuis un mois. Pourtant, le vieil homme de 88 ans doit impérativement la louer pour payer sa maison de retraite.