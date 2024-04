Que s'est-il vraiment passé ? Kate Middleton, l'annonce choc ! sur W9 mercredi 17 avril 2024

Mercredi 17 avril 2024 à 21:05, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro du magazine "Que s'est-il vraiment passé" consacré à l'annonce choc de Kate Middleton sur sa maladie.

« En janvier, j'ai subi une opération abdominale majeure. L'opération a réussi. Toutefois, des tests après l'opération ont révélé la présence d'un cancer. L'équipe médicale m'a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et je suis au début de ce traitement ». La déclaration fait l’effet d’une bombe. Ce 22 mars 2024, la Princesse de Galles, Kate Middleton, apparait fatiguée, amaigrie, sur un banc dans un parc londonien, pour annoncer au monde entier qu’elle est atteinte d’un cancer.

Quelques semaines plus tôt, c’était le roi Charles qui révélait être atteint de la même maladie et nombreux étaient ceux qui imaginaient déjà son fils William lui succéder beaucoup plus tôt que prévu, avec à ses côtés Kate en reine consort.

Il faut dire que Kate Middleton est l’atout majeur de la monarchie. Alors que William, le petit-fils adoré d’Elisabeth II, passe pour bien plus conservateur que son propre père, Kate, elle, est résolument tournée vers la modernité. Souriante, élégante et plus proche du peuple, cliente assumée de grandes marques de vêtements populaires, épouse et mère de famille exemplaire, Kate a en prime donné à William, peu populaire jusque-là, l’envergure d’un souverain. Jamais dans l’histoire de la couronne britannique, une femme n’avait à ce point fait l’unanimité. Alors quand Kate a subitement disparu de la scène médiatique début janvier 2024, après une opération de l’abdomen, le Royaume-Uni, déjà, retenait son souffle.

Le 11 mars dernier, une photo de la princesse relançait de folles rumeurs sur son état de santé et une possible volonté de manipulation de l’opinion. Car la photo de la princesse entourée de ses enfants était censée rassurer l’opinion. C’est tout l’inverse qui va se produire. De nombreux observateurs vont remarquer que le cliché a été retouché ! Pourquoi ? Le Palais de Buckingham, pour faire taire les rumeurs, aurait-il sciemment truqué le cliché dans le seul but de montrer que la princesse allait bien ? Maintenant que la dure réalité de l’épreuve que traverse Kate est connue, comment le couple va-t-il gérer cette situation de crise inédite dans l’histoire du pays ?

Depuis qu’elle se prépare à régner Kate n’a pas hésité à bouleverser les codes de la communication de la famille royale. Avec William elle a créé leur propre chaîne youtube et embauché un gourou de la communication. Va-t-elle continuer dans les mois qui viennent à jouer la carte de la transparence ?

Et puis, la maladie de Kate pourrait-elle resserrer des liens familiaux dont certains s’étaient distendus ? Harry le petit frère de William, va-t-il manifester sa solidarité depuis la Californie où il réside alors que son mariage avec Meghan Markle battrait sérieusement de l’aile ?

Quant à William, sa présence aimante auprès de sa femme va-t-elle faire taire les tabloïds qui évoquaient avec insistance ses supposées infidélités ?