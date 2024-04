"C dans l'air" mardi 16 avril 2024 : les invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mardi 16 avril 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 16 avril 2024

La flamme des Jeux olympiques de Paris a été allumée ce mardi, sur l’antique site d’Olympie, en Grèce. Une étape symbolique qui lance le compte à rebours final avant l’ouverture des JO 2024, d’ici 101 jours, dans la Ville lumière.

C’est une étape symbolique qui annonce l’imminence des Jeux olympiques. La flamme olympique a été allumée sur le site antique d’Olympie. "Un lieu historique, hautement symbolique : berceau des Jeux olympiques et de l’idéal sportif ", a rappelé le maître de cérémonie Nikos Aliagas.

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques à Paris, qu’Emmanuel Macron veut grandiose et inédite dans l’histoire, pourrait réduire sa voilure en cas de crise sécuritaire majeure, de type attentat.

Il a dévoilé deux scénarios alternatifs en cas de crise majeure. Outre le Trocadéro, un repli au Stade de France est désormais officiellement envisagé.

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Astrid de Villaines, cheffe du service politique au Huffington Post.

Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au service politique du Nouvel Obs.

Jérôme Fourquet, directeur département Opinion de l'Institut de sondages IFOP.

Le thème de l'émission : La razzia Bardella, la percée Glucksmann

A deux mois du premier tour des élections européennes, le Rassemblement national fait la course en tête et atteint des niveaux records dans tous les sondages. Créditée de plus de 30 % des intentions de vote, la liste d’extrême droite menée par Jordan Bardella fait même désormais le double du score de celle des macronistes, menée par l’eurodéputée Valérie Hayer. Accusé par ses adversaires de fuir les débats et de privilégier les interviews en solo dans les médias, le patron du RN bat la campagne en multipliant les selfies et s’active sur les réseaux sociaux. Il a ainsi complètement intégré le réseau chinois TikTok à sa stratégie de communication pour séduire la jeunesse. Avec plus de 1,1 million d’abonnés et 23,6 millions de likes, il possède, statistiquement, une longueur d’avance sur ses opposants sur TikTok.

Derrière, en revanche, pour la majorité présidentielle, l'heure est grave : le tremblement de terre qu'aurait dû être la nomination de Gabriel Attal à Matignon n'a pas eu lieu, du moins pour bousculer les rapports de force dans les sondages d'intentions de vote et la liste conduite par Valérie Hayer est donnée à 16 % dans la dernière enquête Ipsos alors que la liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann effectue une percée dans les intentions de vote, grimpant jusqu'à 13 %. Le candidat de la gauche sociale-démocrate est parvenu ces dernières semaines à prendre de l'avance sur ses concurrentes insoumise et écologiste, Manon Aubry et Marie Toussaint, souvent créditées de moins de 9 % d'intentions de vote et entend maintenant perturber le duel Bardella-Hayer.

En queue de peloton, ce sont les listes de LR, Reconquête et celle du Parti communiste français qui ferment la marche. La liste communiste est en plus mauvaise posture, car en dessous du seuil des 5 %. Mais dans les rangs du parti d’extrême droite d’Éric Zemmour on s’interroge également sur la stratégie à adopter et Marion Maréchal a appelé Jordan Bardella à ne pas se "tromper d’ennemi", avant d’ "aspirer" à "construire" une "coalition", afin de parvenir au pouvoir.

