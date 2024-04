C à vous mardi 16 avril 2024 : sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 16 avril 2024 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 16 avril 2024 dans l'émission :

18:55 C à vous

Élections européennes : l’écart entre Jordan Bardella et Valérie Hayer n’a jamais été aussi grand

Invité : Clément Beaune, porte-parole de la liste Renaissance pour les élections européennes et député de Paris.

JO, la flamme olympique allumée à Olympie

Invités : Alain Bernard, double champion olympique de natation nage libre, médaillé 4 fois aux JO et Laura Flessel, double championne olympique d’épée, 5 fois médaillée aux JO et ancienne ministre des Sports.

Dans la cuisine de C à vous

Invité : Julien Perard, chef de “La Petite Table” à Assignan (Hérault)

20:00 C à vous, la suite

Spéciale JO



Alain Bernard et Laura Flessel seront rejoints par Romane Dicko, championne de Judo par équipes, Pascal Blanchard, historien et les journalistes Laurent Luyat et Philippe Vandel.