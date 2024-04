Enquête d'action - Policiers du Finistère : sur le terrain contre la délinquance, vendredi 19 avril 2024 sur W9

Vendredi 19 avril 2024 à 21:05 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine "Enquête d'action" : « Policiers du Finistère : sur le terrain contre la délinquance ».

Dans le Finistère, une centaine de kilomètres séparent Morlaix et Quimper. Ces deux villes affichent une forte délinquance : elles concentreraient environ un tiers des 25 000 crimes et délits constatés dans le département. Vols, trafic de stupéfiants et consommation excessive d’alcool :

Enquête d’action a suivi les brigades de police mobilisées sur le terrain, aux prises avec des affaires à rebondissements qui mettent en cause des pères et des mères de famille en apparence sans histoire.

Comme ce jour où une mère débarque au commissariat dans l’intention de dénoncer sa fille, tombée dans l’enfer de la drogue. Grâce à ce témoignage, les policiers de Morlaix vont découvrir que des pavillons au-dessus de tout soupçon abritent un vaste trafic…

Autre fléau qui mobilise les policiers bretons : les vols à répétition. Les enquêteurs pensent tenir l’auteur de plusieurs cambriolages mais le suspect nie catégoriquement. Tiennent-ils le vrai coupable ou l’homme a-t-il été victime d’une usurpation d’identité ?

À Quimper, les policiers assistent à la multiplication des accidents de la route provoqués par l’abus d’alcool. Des drames derrière lesquels se cachent souvent des individus inconscients. Certains conducteurs, qui ne sont pas en règle, sont prêts à tout pour échapper à l’interpellation…