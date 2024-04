Echappées belles - Émirats Arabes Unis, l’ère du changement samedi 20 avril 2024 sur France 5 (vidéo)

Samedi 20 avril 2024 à 21:05 sur France 5 dans "Echappées Belles", Ismaël Khelifa vous emmène aux Émirats Arabes Unis pour un voyage totalement dépaysant.

Bienvenue aux Émirats pour un voyage totalement dépaysant au pays des 1001 nuits.

Outre leurs réserves de pétrole et leur réputation de destination chic, les E.A.U. offre un réel intérêt touristique, essentiellement pour les contrastes étonnants qu’ils présentent aux yeux des voyageurs : des montagnes et des déserts, des plages et des oasis, des constructions à l’architecture d’avant-garde, des marchés traditionnels pittoresques, le 21ème siècle côtoie l’histoire ancienne et déstabilise parfois le touriste.

Partons avec Ismaël Khelifa à la découverte de deux Emirats (parmi les 7) qui pourront refléter la diversité du pays. Abu Dhabi, capitale des Emirats, souhaite aujourd’hui s’imposer comme une destination culturelle de poids où s’érigent avec fierté l’incroyable grande mosquée du Cheikh Zayed, l’historique Qasr al Hosn, et l’iconique Louvre Abu dhabi avec ses trésors artistiques. Ras al Khaimah, quant à lui, se présente ouvertement comme l’anti-Dubai, un émirat qui a su préserver son héritage, sa culture, et son charme naturel. Ouvert depuis une dizaine d’années au tourisme, il a fait un tout autre choix de développement et veut se faire connaitre comme ‘l’émirat de la nature’. Seul émirat doté d'un paysage de désert, de mer et de montagne (il abrite la plus haute montagne des Emirats), c'est également l'épicentre de nombreuses aventures à sensations fortes.

En 2022, les Émirats fêtaient leurs 50 ans. Pays mystérieux, difficilement pénétrable et moins connu des touristes français, comment un pays qui a connu une croissance aussi rapide revient aujourd’hui vers son patrimoine culturel et naturel pour offrir aux touristes une nouvelle image du pays ? Et si ce petit pays qui fait couler beaucoup d’encre pour son lien au pétrole, qui n’a pas toujours bonne réputation pouvait nous surprendre ? Quels sont les rêves, les espoirs et la vision du monde de ces enfants du désert devenus incontournables dans le monde actuel ?

Tentons de comprendre l’âme Emirati et laissons-nous séduire par la richesse de son territoire.

Les reportages diffusés :

Un nouveau souffle sur Abu Dhabi

Quand architecture rime avec culture

Petit pays, étonnante biodiversité

Ras Al Khaimah, une authenticité préservée

La culture de la perle

Passion dromadaires.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées belles - Week-end à Amsterdam".