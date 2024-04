Inédit de Recherche appartement ou maison sur M6 samedi 20 avril 2024

Samedi 20 avril 2024 à 21:10, M6 diffusera un numéro inédit du magazine "Recherche appartement ou maison" dans lequel nous retrouverons Stéphane Plaza, Romain Cartier et Thibault Chanel.

"Recherche appartement ou maison" met à la disposition de familles des spécialistes en immobilier qui vont les aider, les conseiller, les accompagner dans leur quête et peut-être dénicher la maison ou l'appartement de leur rêve.

Dans cet épisode inédit, Stéphane Plaza, Romain Cartier et Thibault Chanel vont venir en aide à trois nouvelles familles :

Caroline et Nicolas

Stéphane Plaza va aider une famille de Lyonnais à s’installer au Canada ! Caroline, Nicolas et leurs deux enfants ont décidé de tout quitter pour vivre à Montréal, un rêve qu’ils avaient depuis l’adolescence. Stéphane a bravé le froid, s’est lancé dans une recherche active de beaux appartements et s’est informé sur toutes les lois canadiennes en immobilier pour trouver le bien idéal ! Va-t-il réussir sa mission ?

Christine

En Bourgogne, Romain Cartier va rencontrer Christine, 71 ans, passionnée de musique et surtout de chant, qui a tenu un restaurant/concert pendant des années à Beaune. Christine veut recréer chez elle l’ambiance cabaret qu’elle a tant aimé, et pour ça, il lui faut une plus grande maison. Problème, elle a une petite retraite et un petit budget pour son projet. Grâce à Romain, Christine va avoir accès à de belles maisons plantées au milieu des paysages colorés de la Bourgogne en automne. Va-t-elle trouver son bonheur ?

Fanny et Benoît

À Lille, Fanny et Benoît sont musiciens classiques, et Fanny joue dans l’orchestre national de Lille. Le couple est tombé sous le charme de la ville et des Lillois. Ils ont décidé de s’y installer et d’investir dans un appartement dans l’hyper-centre de Lille. Mais après quelques mois de recherche, ils n’ont pour l’instant pas trouvé leur bonheur. À Thibault Chanel de trouver des astuces pour privilégier la localisation, sans oublier les voisins !