C l’hebdo samedi 20 avril 2024 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 20 avril 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus samedi 20 avril 2024 :

18:55 C L'hebdo

SMIC : La déclaration choc du patron de Michelin

Invité : Florent Menegaux, président du groupe Michelin.

Iran / Israël : l'escalade jusqu'où ?



Invité : Hugo Micheron, docteur en sciences politiques.



Les héros de Sydney

Invités : Damien Guerot et Silas Despreaux qui se sont confrontés au tueur du centre commercial de Sydney.

20:55 C L'hebdo, la suite

André Manoukian pour son livre « Les pouvoirs extraordinaires de la musique » chez Harper Collins.

Eddy de Pretto pour sa tournée à l'occasion de son dernier album « Crash Coeur ».

Nora Hamzawi pour son spectacle au Théâtre de l'atelier.