C médiatique dimanche 21 avril 2024 sur France 5 : immersion dans les coulisses de France Inter

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 21 avril à 12:00 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Sommaire et invités reçus dimanche 21 avril 2024 :

Cette semaine, Mélanie Tavarant vous propose un numéro spécial de C médiatique et vous emmène dans les coulisses de la première radio de France : France Inter.

Les secrets du 7/10 d'Inter, les podcasts, la rédaction, les humoristes... vous verrez tout !

Un document exceptionnel signé FX Rigot.