Sept à Huit dimanche 21 avril 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 21 avril 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 21 avril 2024 :

Attention aux faux avis !



Certains vendeurs remboursent les clients en échanges de commentaires élogieux.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 21 avril 2024 :

Cours en réalité virtuelle



Déjeuner dans un étoilé... En Suisse l'école hôtelière la plus réputée au monde : 180.000 euros la scolarité.

Les mineurs de Kolwezi



Un reportage à couper le souffle à Kolwezi où des mineurs jouent leurs vies pour du cobalt indispensable aux batteries des voitures électriques.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Rachel Jouvet

Menacée par son ex-mari violent malgré 13 plaintes, son père est mort pour la protéger.