Envoyé Spécial jeudi 25 avril 2024 sur France 2 : sommaire du magazine

Jeudi 25 avril 2024 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Au sommaire du magazine "Envoyé Spécial" jeudi 25 avril 2024 :

Quand la police piège la messagerie du crime

Envoyé Spécial va vous révéler une histoire hors norme, qu’aucune caméra française n’a pu filmer jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit de l’affaire la plus spectaculaire de la police judiciaire française, un dossier si captivant qu’il pourrait être l’affiche d’un film d’espionnage hollywoodien.

Tout commence en 2021, quand la police judiciaire française, avec ses homologues Belges, parvient secrètement à infiltrer un réseau téléphonique crypté, type Telegram, qui s’appelle Sky ECC, et dont les serveurs sont basés en France. Une messagerie réputée inviolable, et utilisée par les criminels les plus recherchés de la planète.

Pendant deux ans, les enquêteurs vont espionner plusieurs milliers de voyous et côtoyer de très près les 200 membres les plus importants de la criminalité organisée mondiale. Pensant utiliser des téléphones inviolables, ils échangent ouvertement, « en clair », sur leurs crimes : points de livraison et photos de cargaisons de cocaïne, listes d’armes ou de cibles à abattre, règlements de comptes et exécutions filmés en direct, menaces et séquestrations.

"C'est comme si nous étions à table avec les criminels", résume Catherine De Bolle, la directrice d'Europol. Au fil des mois, la police judiciaire française met la main sur plus d’un milliard d’échanges ! Les enquêteurs du monde entier lui demandent l’accès à cette base de données hors du commun, notamment la police serbe. Les scellés de SKY-ECC mettent au jour l’existence d’une « maison de l’horreur » ou les parrains locaux faisaient torturer et exécuter leurs ennemis. Leur procès sous haute tension s’ouvre à Belgrade.

En France, l’office anti-cybercriminalité (OFAC), l’office anti-stupéfiants (OFAST), ou l’office central pour répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) traquent les criminels qui utilisaient cette messagerie cryptée. En exclusivité avec ces enquêteurs de l’ombre, nous vous proposons une plongée inédite et vertigineuse dans les secrets du crime organisé.

Un film de Mathilde Gautry.

Centrales photovoltaïques, le grand déploiement

Ce doit être l’une des énergies du futur : le solaire. Partout en France, les projets de parcs photovoltaïques au sol se multiplient, portés par la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables votée l’année dernière. Des projets toujours plus grands qui suscitent, malgré leur vocation écologique et les retombées économiques pour les communes, la colère de certains habitants, qui voient changer les paysages des campagnes où ils vivent. Car ces parcs solaires, qui doivent être installés en priorité sur des zones déjà artificialisées, grignotent souvent les terres naturelles, agricoles et forestières.

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, une zone très propice à la production d’énergie solaire, des militants écologistes dénoncent l’installation de panneaux solaires synonymes de défrichages et destructions d’espèces protégées sur la montagne de Lure. En Alsace, c’est le projet d’un céréalier innovant qui dérange : il veut combiner agriculture et photovoltaïque. Les opposants craignent une artificialisation progressive des terres agricoles. Pour ses promoteurs, ce que l’on appelle « l’agrivoltaïsme » pourrait au contraire sauver à la fois la planète et l’agriculture, en offrant un complément de revenu vertueux et inespéré à une profession en crise.

Un reportage d’Alice Gauvin, Guillaume Marque, Elodie Delevoye et Marielle Krouk.

Titicaca, le lac meurt de soif

Le célèbre lac Titicaca est-il en train de disparaître ? Cette immense réserve d’eau douce, située à 3800 mètres d’altitude entre le Pérou et la Bolivie est à son plus bas niveau depuis 70 ans. Ce berceau de la culture inca est confronté à une sécheresse sans précédent. Pour les scientifiques, cette catastrophe est causée par le réchauffement climatique et un déficit inhabituel de précipitations que la déforestation de l’Amazonie accentue. Les Boliviens vivant aux abords du lac doivent également faire face à une pollution croissante des eaux et sont contraints d’émigrer en masse vers La Paz, la capitale. Envoyé Spécial est allé à la rencontre de ces Andins qui voient s’évaporer les eaux qui jadis leur apportaient la richesse.

Un reportage de Violaine Vermot-Gaud, Nolwenn Hervé et Mathilde Rougeron.