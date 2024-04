C dans l'air mardi 23 avril 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 23 avril 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 23 avril 2024, Caroline Roux recevra : Françoise Vimeux, climatologue, directrice de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

Depuis jeudi, des pluies torrentielles frappent la province du Guangdong, la plus peuplée de Chine et emblématique de la puissance industrielle chinoise. Les intempéries ont fait au moins quatre morts et entraîné des dizaines de milliers d'évacuation.

La température moyenne annuelle près de la surface en Asie l’année dernière était la deuxième plus élevée jamais enregistrée, selon un rapport de l’ONU. Les inondations et tempêtes ont fait le plus de victimes et de pertes économiques.

L’équivalent de deux années de précipitations est tombé en 24 heures ce mardi à Dubaï, inondant les rues, les centres commerciaux et l’aéroport. Des régions du Qatar sont également touchées.

Depuis quelques jours, on assiste Plusieurs phénomènes météorologiques spectaculaires, accentués par le réchauffement climatique... Alors que se passe-t-il ? comment l’expliquer ? Françoise Vimeux, climatologue, reviendra sur ces phénomènes extrêmes.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Nathalie Schuck, grand reporter pour Le Point.

Nathalie Mauret, journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra.

Mathieu Souquiere, consultant, expert associé auprès de la Fondation Jean Jaurès.

Brice Teinturier, directeur général délégué de l'institut de sondages Ipsos.

Le thème du magazine :

La cheffe de file des députés de la France insoumise, Mathilde Panot, a annoncé, ce mardi 23 avril, être convoquée par la police dans le cadre d’une enquête pour apologie du terrorisme ouverte à la suite d’un communiqué de son groupe parlementaire publié le 7 octobre 2023, jour de l’attaque menée par le Hamas contre Israël. « C’est la première fois dans toute l’histoire de la Ve République qu’une présidente d’un groupe d’opposition à l’Assemblée nationale est convoquée pour un motif aussi grave", a réagi l’élue dans un communiqué. Cette nouvelle intervient quatre jours après que la candidate aux élections européennes Rima Hassan, septième sur la liste insoumise de Manon Aubry, a également annoncé sa convocation par la police judiciaire pour "apologie du terrorisme".

La France insoumise dénonce une instrumentalisation de la justice, assurant qu’on lui fait payer son soutien aux Palestiniens et son utilisation du terme "génocide" pour qualifier la situation à Gaza. La semaine dernière, deux conférences de Jean-Luc Mélenchon sur la situation au Proche-Orient ont été annulées à Lille, d’abord à l’université puis dans une salle privée. "Un abus de pouvoir de république bananière", avait fustigé Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file de La France insoumise avait également accusé le président de l’université de Lille de s’être "aplati", de s’être "couché", comme "les lâches de la police française", qui organisèrent la rafle du Vel d’Hiv en 1942 ou le criminel de guerre nazi "Adolf Eichmann qui disait n’avoir fait qu’obéir à la loi de son pays".

Une nouvelle sortie qui a provoqué un tollé dans la classe politique et fait grincer des dents à gauche "C’est indéfendable, ce qu’a dit Jean-Luc Mélenchon, indéfendable", a affirmé lundi le patron des communistes Fabien Roussel, dénonçant des "propos excessifs qui discréditent tout le reste".

« Aucun d’entre nous n’a la moindre tentation d’apologie du terrorisme », a de son côté affirmé hier depuis Sciences-po Jean-Luc Mélenchon. "Il paraît qu’il y a toute une liste de gens qui seraient poursuivis pour apologie du terrorisme. Voilà maintenant une incrimination qui n’a pas le début du commencement de la moindre démonstration", a assuré l’ancien candidat à l’élection présidentielle.

En première ligne dans la campagne des européennes, Jean-Luc Mélenchon multiplie depuis des semaines les conférences dans les universités pour mobiliser la jeunesse étudiante, les déclarations polémiques et assume complètement l'isolement dont il fait l'objet sur la scène politique, souhaitant incarner un vote résolument "antisystème". Anti-Macron en premier lieu, mais aussi un vote de rupture avec le reste de la gauche, des écologistes à Raphaël Glucksmann devenu sa cible préférée.

Mais cette stratégie n'est pour l'heure pas efficace dans les enquêtes d’opinion. Ainsi la cote de popularité de Jean-Luc Mélenchon s’est effondrée. Selon le quotidien Libération, il est nettement devancé dans un sondage par le député insoumis François Ruffin pour porter les couleurs de la gauche en 2027 et la liste menée par Manon Aubry pour les élections européennes ne récolte que 6 % des intentions de vote, loin derrière celle de Raphaël Glucksmann en pleine dynamique. La liste PS-Place Publique qu’il mène est en effet désormais créditée de plus 13 % des intentions de vote. De quoi donner des ailes au candidat de la gauche sociale-démocrate qui entend maintenant perturber le duel Bardella-Hayer.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.