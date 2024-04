Inédit de Maison à vendre samedi 27 avril 2024 sur M6 à Magny-les-Hameaux et Courcouronnes

Samedi 27 avril 2024 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir un nouvel inédit du magazine "Maison à vendre" avec Stéphane Plaza à Magny-les-Hameaux et Courcouronnes.

Dans "Maison à vendre", Stéphane Plaza et son équipe aident des particuliers à mettre en valeur leur bien immobilier qu'ils ont du mal à vendre. Grâce à des améliorations peu coûteuses et les conseils d'un professionnel de l'immobilier, ils mettent toutes les chances de leur côté pour vendre leur maison.

Ce numéro inédit de "Maison à vendre" va venir en aide à deux familles.

Mikyung et Jean-Pierre • Magny-les-Hameaux (78)



Mikyung et Jean-Pierre vendent leur maison à Magny-les-Hameaux dans les Yvelines pour rejoindre leur fille Stéphanie et leur petit-fils de 2 ans dans le Sud-Ouest.

Malheureusement, depuis 1 an, il y a eu très peu de visites et aucune offre… La décoration datée et les travaux à effectuer ont certainement effrayé les quelques visiteurs. Leur fille Stéphanie a donc fait appel à Stéphane Plaza, qui va essayer de débloquer cette situation et vendre au plus vite.

Sophie Ferjani va revoir chaque pièce pour que les acheteurs puissent enfin se projeter dans ce bien qui a du potentiel.

Christelle et Didier • Courcouronnes (91)



À Courcouronnes dans l’Essonne, Christine, 60 ans, et ses deux belles-filles, Lucie et Pauline, cherchent à vendre l’appartement familial. Christine a partagé la vie de leur père, Thierry, pendant plus de 20 ans, jusqu’à son décès brutal il y a un an. Christine souhaite retourner vivre à Marseille, sa région natale, mais aucune offre n’a été faite. La décoration défraîchie et les travaux à prévoir ont découragé les futurs acheteurs.

Stéphane Plaza va voler à leur secours pour accélérer la vente, et Jessica Venancio va s’attaquer aux travaux et ajouter le charme qu’il manque à ce duplex !