50' Inside samedi 27 avril 2024 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine - Vidéo

Samedi 27 avril 2024 à partir de 18:00, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 “50' Inside” L'actu

En coulisses > Le restaurant qu’il faut réserver un an à l’avance !

Immersion dans le plus grand restaurant de France à Narbonne : 1.000 couverts par jour, des buffets à volonté et des mets d'excellence. Quelle est la recette du succès de cette institution où il faut réserver un an à l'avance...

Le portrait > Patrick Bruel.



Rencontrer quelqu'un quand on est Patrick Bruel, c'est plus compliqué ?

La Story > Cameron Diaz : comment est-elle devenue l’anti-Barbie ?

Blonde, drôle et effrontée, comment est-elle devenue l'anti-Barbie d’Hollywood ?

19:00 “50' Inside” Le Mag

Dans le secret > Les Miss à Maurice.

Cap sur l'Île Maurice où s'est envolée Miss France pour son voyage d'intégration. 50' Inside l'a suivie en exclusivité.

Le document > NYC : ces Français qui visent toujours plus haut !

Restaurateurs, agents immobiliers ou chefs d'entreprises, qui sont ces français qui vivent toujours plus haut ?