Les potagers de Julie - Le potager à l'ancienne du Nord samedi 27 avril 2024 sur France 3

Samedi 27 avril 2024 à 15:35, Julie Andrieu vous donne rendez-vous sur France 3 pour un nouveau numéro inédit de son émission "Les potagers de Julie".

Au cours de cette saison, Julie Andrieu continue son aventure potagère, car bien cultiver, c’est acquérir une vraie liberté, mais c’est aussi se nourrir sainement en prenant du plaisir.

Toutes les semaines, elle part à la rencontre de jardiniers et jardinières passionnés qui vont nous enseigner leurs secrets et leurs astuces. Julie sera également accompagnée par Lola, une jeune maraîchère d’Île-de-France.

Chaque émission met en valeur une région et un légume, de sa semence à sa récolte. Un légume qui est toujours sublimé et cuisiné par Julie et un chef de la région, autour de recettes faciles et inventives.

De la graine à l’assiette, "Les potagers de Julie" vont vous faire mettre les mains à la terre, mais aussi à la pâte !

Le potager à l'ancienne du Nord

Cette semaine, Julie part en terre nordiste, dans le Pas-de-Calais, où Philippe Vanneufville cultive un potager à l’ancienne : Gonnehem. Il y reproduit tous les préceptes appris de son grand-père Albert qui possédait son propre jardin ouvrier. Astuces et petites débrouilles fleurissent dans ce potager très productif ! Philipe y cultive, entre autres, un légume extrêmement difficile à obtenir : la carotte. Un défi que Julie compte bien aussi relever, aidée de Lola.

Outre le potager à l’ancienne de Philippe, "Les Potagers de Julie" vont aussi s’intéresser à un ancien mode de culture : l’électroculture, dans le jardin de l’Ermite à Haverskerque. Et qui dit gastronomie du Nord, dit notamment chicorée. L’occasion d’aller voir comment ce légume est torréfié avant d’être cuisiné !

Car en cuisine, carotte et gourmandises du Nord vont se mêler au cours de 4 recettes :

La pastilla aux carottes de Julie

Les sablés à la chicorée de Julie

La pavlola à la carotte de la Cheffe Maëllie Poynard, « A l’origine »

Sans oublier le plat phare du potager de notre jardinier :