Sept à Huit dimanche 28 avril 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 28 avril 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 28 avril 2024 :

La course au logement.



Un document exceptionnel pour comprendre la pénurie qui sévit partout en France. Quelles solutions pour trouver un toit ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 28 avril 2024 :

L'hôpital nord de Marseille en première ligne face à la violence.



Le dévouement des soignants qui font face à des situations extrêmes.

Embarquement pour Miami.

Miami est l'une des villes qui attire le plus de multi-millionnaires aux États-Unis, un goût de rêve américain.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Doully, comment rire du pire ?



L'humoriste et comédienne raconte une vie pas comme les autres à Audrey Crespo-Mara.