Affaires sensibles - Les petites oubliées de 1987, dimanche 28 avril 2024 sur France 2

Dimanche 28 avril 2024 à 15:05, Fabrice Drouelle vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Affaires sensibles" : « Les petites oubliées de 1987 ».

Elles s'appelaient Virginie, Hemma, Perrine et Sabine. Elles avaient entre 7 et 10 ans.

Pour ce nouveau numéro, Affaires sensibles nous plonge dans une terrible énigme criminelle qui met en échec police et justice depuis près de 40 ans et qui a bien failli tomber dans l'oubli : la disparition de quatre petites filles, assassinées en l'espace d'un mois et demi en Ile-de-France, au printemps 1987.

Les enquêtes initiales ont révélé de nombreux points communs entre ces crimes. Mais si les policiers pensent alors à l'implication d'un tueur en série, la justice ne regroupe pas les affaires et les enquêtes, menées séparément, ne permettent pas de mettre un nom sur le ou les auteurs.

Grâce aux témoignages de proches des victimes, ainsi que d’anciens commissaire et juge d'instruction en charge des enquêtes, Affaires sensibles revient sur des décennies d'investigations et de faux espoirs. L'ombre de plusieurs suspects a plané sur ces crimes : un tueur en série anglais, un pédophile sadique, voisin de plusieurs victimes, et même plusieurs assassins tristement célèbres comme Michel Fourniret ou François Vérove, dit le « Grêlé ». Mais aucune de ces pistes n'a abouti.

En 2022, alors que les enquêtes sont au point mort, le nouveau pôle judiciaire de Nanterre sur les crimes non élucidés regroupe les dossiers et relance les investigations. Avec l'évolution des techniques d'enquêtes, magistrats et policiers se donnent une nouvelle chance d’enfin trouver le coupable.

Un documentaire de 45 minutes réalisé par Marine Haag, Paul Cabanis et Michel Pignard pour france.tv presse.