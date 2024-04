Envoyé Spécial jeudi 2 mai 2024 sur France 2 : sommaire du magazine

Jeudi 2 mai 2024 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

Au sommaire du magazine "Envoyé Spécial" jeudi 2 mai 2024 :

Comédies musicales : les 10 commandements d'un succès

Le Roi Lion ? 120 millions de spectateurs. Mamma Mia ? 4 milliards de dollars de recettes dans le monde. Et ce n'est pas tout ! Une dizaine d'autres comédies musicales sont à l'affiche aujourd'hui et remplissent les salles. Comment expliquer un tel succès alors qu'on croyait ce genre de "show" démodé, un brin ringard ? Car même les comédies musicales made in France se portent très bien.

La tendance « nostalgie » a remis sur le devant de la scène des productions cultes comme Starmania ou Les 10 commandements, mais les nouvelles créations comme Molière, Bernadette de Lourdes, ou Je vais t’aimer affichent complet également. La recette : une histoire universelle, des chanteurs à voix et un budget de plusieurs millions d'euros.

Exceptionnellement, ces énormes machines du show biz ont accepté d'ouvrir leurs coulisses pour dévoiler aux équipes d'Envoyé spécial quelques ingrédients de leur recette à succès.

Un reportage de Zaina Izabachene.

Touche pas à mon océan

Rien ne prédestinait Lamya Essemlali à sa vocation : diriger l'ONG Sea Shepherd France, un organisme de protection des océans.

Fille d'immigrés marocains, élevée en banlieue parisienne par une mère femme de ménage, loin de toute sensibilisation à l'environnement, Lamya Essemlali est devenue l'une des voix montantes de la cause écologique en France. De sa cité bétonnée à la mer du Nord, ce portrait inédit retrace les étapes de son engagement et son incroyable ascension.

Envoyé Spécial l'a suivie à bord de son bateau à la poursuite des chalutiers usines pour la mission Ocean Killers ; en Bretagne où elle vient d'ouvrir un centre de soins pour animaux blessés ; et à Gennevilliers, là où elle a grandi en rêvant de liberté.

Elle revient pour nous sur la naissance de ses convictions et sur sa rencontre déterminante avec le fondateur de Sea Shepherd, le capitaine Paul Watson, dont elle est aujourd'hui l'héritière.

Un reportage de Laura El Makki et Mathilde Gautry.