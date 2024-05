C dans l'air mercredi 1er mai 2024 : les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 1er mai 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 1er mai 2024, Caroline Roux reçoit : Amine Benyamina, psychiatre et co-président de la Commission écrans.

Ce mardi, les experts de la Commission écrans ont rendu un rapport à Macron sur l'exposition des enfants aux écrans et aux réseaux sociaux. Ils préconisent d'interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans et des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ils parlent d'une "hyper connexion subie des enfants". Le rapport alerte sur "les stratégies de captation de l'attention des enfants" et les risques d'une surexposition des enfants aux écrans "pour leur santé, leur développement, leur avenir", mais aussi pour l'avenir "de notre société, notre civilisation". Les experts s’attardent sur le rôle des réseaux sociaux sur l'équilibre psychique des jeunes, notamment les risques de dépression ou d'anxiété.

Le Pr Amine Benyamina, psychiatre et co-président de la Commission écrans mise en place par Emmanuel Macron en janvier nous détaillera le rapport. Selon lui, "c'est une économie de la captation. Les parents sont quasiment hors-jeu, face à un marché qui s'est imposé à la société".

Les experts invités :

Bruno Tertrais, directeur adjoint de la FRS, conseiller géopolitique à l’Institut Montaigne.

Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI.

Anne Nivat, reporter de guerre, spécialiste de la Russie.

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Le thème de l'émission : Nucléaire : faut-il partager notre dissuasion ?



Les avancées sont subtiles mais réelles. Deux ans après le début de l'invasion russe en Ukraine, Moscou continue sa progression dans l'est du pays. Samedi, Kiev a confirmé avoir perdu "un tiers" du village d'Ocheretyne, au nord-ouest d'Avdiivka dans la région de Donetsk, à la suite de la dernière opération offensive russe. Non seulement les soldats au front manquent de munition depuis plusieurs mois, à cause de la lenteur des livraisons européennes, mais désormais l'Ukraine manque d'hommes. L'ancien commandant de l'armée Valerii Zaluzhny, estime notamment que le pays aurait besoin de 500 000 militaires pour tenir ses positions et assurer une rotation avec les soldats en première ligne. Début avril, Kiev a d'ailleurs fait voter une loi controversée sur la conscription militaire qui facilite le processus de recrutement des autorités et impose des sanctions contre les réfractaires, notamment ceux se trouvant à l'étranger. Rare bonne nouvelle pour le front ukrainien, Joe Biden a validé mercredi dernier l'envoi d'un premier paquet d’aide militaire d’un milliard de dollars (parmi les 61 milliards d'aide militaire adoptés par le Congrès), qui inclut notamment des projectiles capables d’atteindre des cibles situées à 300 kilomètres avec une rare précision.

En matière de défense, Emmanuel Macron espère bousculer l'Union européenne. Dans un discours sur l'Europe à la Sorbonne, le président a dit vouloir créer une "Europe puissance" qui "se fait respecter", "assure sa sécurité" et reprend "son autonomie stratégique". Dans un entretien au groupe de presse régionale Ebra ce samedi, Emmanuel Macron est allé plus loin en soumettant l'idée d'inclure "l'arme nucléaire pour ceux qui l’ont ou qui disposent sur leur sol de l’arme nucléaire américaine." Une déclaration qui n'a pas manqué de provoquer l'ire de ses opposants politiques. "Sous couvert de défense du sol européen, Macron veut liquider l’autonomie stratégique française", a critiqué sur X le député LFI de Seine-Saint-Denis Bastien Lachaud. "Macron [était] en train de devenir un danger national." "Après l’arme nucléaire, suivra le siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l’ONU qui sera lui aussi bradé à l’Union européenne", s'est alarmé l’eurodéputé RN Thierry Mariani. Depuis le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la France est le seul État membre de l'UE à disposer de l'arme nucléaire.

En France, la loi de programmation militaire de 2024-2030 promulguée en août dernier a donné l'exemple avec un budget, qualifié d'historique, de 413 milliards d'euros. Parmi ses mesures, le doublement de la réserve opérationnelle qui compte actuellement 40 000 soldats, au même titre que les engagés, mais à temps partiel. En temps normal, les réservistes soulagent les personnels d'active pour leurs missions dédiées, par exemple l'opération Sentinelle. Mais avec le début de la guerre en Ukraine, leur rôle pourrait prendre une autre mesure.

Combien de temps l'Ukraine peut-elle encore tenir le front ? La France peut-elle partager l'arme nucléaire avec d'autres pays européens ? Et qui sont les milliers de militaires français de la réserve opérationnelle ?

